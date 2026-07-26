Dwa gole Polaka w MLS! Co za występ

Piłka nożna

Mateusz Bogusz ma za sobą znakomity występ w MLS. Jego Houston Dynamo pokonało 3:0 Austin FC, a Polak zdobył dwie bramki.

Dwóch uśmiechniętych piłkarzy w pomarańczowych koszulkach Houston Dynamo świętuje zwycięstwo.
fot. AFP
Mateusz Bogusz z dwoma golami w MLS

Noc z soboty na niedzielę przyniosła świetne wieści dla polskich kibiców, jeśli chodzi o zmagania za oceanem. Kapitalnym występem popisał się Mateusz Bogusz.

 

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Pomocnik wyszedł w pierwszym składzie Houston Dynamo na mecz z Austin FC i błyszczał od początku. Najpierw 24-latek otworzył wynik spotkania w 12. minucie, a po dwóch kwadransach podwyższył na 2:0.

 

Ostatecznie gospodarze triumfowali 3:0. W 32. minucie wynik rywalizacji ustalił bowiem Brazylijczyk Guilherme.

 

Bogusz spędził na murawie cały mecz. Były to dla niego trafienia nr 3 i 4 w tym sezonie MLS.

 

Po 16 rozegranych starciach Dynamo Polaka znajduje się na piątej pozycji z dorobkiem 26 punktów w Konferencji Zachodniej. Do lidera traci siedem "oczek".

 

Tej nocy grał też Robert Lewandowski. Polak zaliczył 45 minut w barwach Chicago Fire, które uległo 1:3 New York City FC.

Polsat Sport
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