Dwa gole Polaka w MLS! Co za występ

Noc z soboty na niedzielę przyniosła świetne wieści dla polskich kibiców, jeśli chodzi o zmagania za oceanem. Kapitalnym występem popisał się Mateusz Bogusz.

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Pomocnik wyszedł w pierwszym składzie Houston Dynamo na mecz z Austin FC i błyszczał od początku. Najpierw 24-latek otworzył wynik spotkania w 12. minucie, a po dwóch kwadransach podwyższył na 2:0.

Ostatecznie gospodarze triumfowali 3:0. W 32. minucie wynik rywalizacji ustalił bowiem Brazylijczyk Guilherme.

Bogusz spędził na murawie cały mecz. Były to dla niego trafienia nr 3 i 4 w tym sezonie MLS.

Po 16 rozegranych starciach Dynamo Polaka znajduje się na piątej pozycji z dorobkiem 26 punktów w Konferencji Zachodniej. Do lidera traci siedem "oczek".

Tej nocy grał też Robert Lewandowski. Polak zaliczył 45 minut w barwach Chicago Fire, które uległo 1:3 New York City FC.

Polsat Sport