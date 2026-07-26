Fajdek zdobył dziewiąty tytuł mistrza Polski

Fajdek goni swojego trenera Szymona Ziółkowskiego, który ma w dorobku 20 medali, w tym 14 złotych.

Srebrny medal wynikiem 76,22 zdobył Wrotyński, a brąz wywalczył Nowicki, który rzucił 75,20.

Kazimierska czasem 4.06,88 ustanowiła rekord zawodów w biegu na 1500 m. Trzeci rok z rzędu była najlepsza na tym dystansie w mistrzostwach Polski na stadionie. Drugie miejsce zajęła Weronika Lizakowska - 4.08,67, a trzecia była Alicja Konieczek - 4.11,43. Kazimierska wywiezie z Białegostoku dwa złote medale, gdyż w sobotę wygrała bieg na 800 m, poprawiając rekord czempionatu na 1.58,97.

Filip Ostrowski wynikiem 3.37,71 pewnie triumfował w biegu na 1500 m. Na podium znalazł się też Michał Rozmys - 3.45,06 i Mateusz Zakrzewski - 3.46,91.

Jakub Szymański drugi raz w karierze wygrał bieg na 110 m przez płotki w mistrzostwach Polski. Zawodnik SKLA Sopot triumfował czasem 13,43. Drugi był broniący tytułu Damian Czykier z Podlasia Białystok - 13,82. Trzecie miejsce zajął Jakub Bujak - 14,02.

Anna Gryc obroniła tytuł w biegu na 400 m ppł. Triumfowała czasem 55,24. Po medale sięgnęły też Paulina Kubis 56,99 i Julia Zegan - 58,93. Wśród mężczyzn najlepsi w tej konkurencji byli Piotr Kidoń - 51,07, Krzysztof Hołub - 51,88 i Jan Gołębiowski - 52,15.

Kulomiot Konrad Bukowiecki po raz czwarty został mistrzem Polski na stadionie. W najlepszej próbie uzyskał 20,68 m. Za nim uplasowali się Szymon Mazur - 19,80 i Jakub Korejba - 19,37.

Bieg na 200 m czasem 23,01 wygrała Wiktoria Gajosz, która debiutowała w seniorskich mistrzostwach Polski. Wbiegając na metę przewróciła się i musiała skorzystać z pomocy medycznej. Zawodniczka AZS UMCS Lublin nie odniosła jednak poważnych obrażeń i później zdobyła jeszcze złoty medal w sztafecie 4x100 m. Srebrno wywalczyła Kryscina Cimanouska - 23,09, a brąz Marlena Granaszewska - 23,30.

Najszybszymi zawodnikami na 200 m byli Łukasz Żak - 21,28, Mikołaj Pyszka - 21,34 i Radosław Lach - 21,35.

Konkurs rzutu dyskiem wynikiem 63,66 wygrał Damian Rodziak. Na podium stanęli też Oskar Stachnik - 57,98 i Wojciech Lewkowicz - 54,30. Najlepszymi kobietami były natomiast Daria Zabawska - 58,54, Weronika Muszyńska - 54,99 i Karolina Sygutowska - 50,98.

Piotr Lisek nie wystartował w konkursie skoku o tyczce z powodu lekkiej kontuzji. Pod jego nieobecność, aby znaleźć się na podium wystarczyło zaliczyć wysokość 5,32. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Filip Kempski i Bartosz Marciniewicz. Trzeci był Paweł Pośpiech, który też uzyskał wynik 5,32, ale wcześniej miał więcej zrzutek.

W niedzielę zakończyła się rywalizacja wieloboistek. Najwięcej punktów w siedmiu konkurencjach zgromadziła Carmen Nowicka - 5972. Srebrny medal dla Edyty Bielskiej - 5511, a brązowy dla Kornelii Sury - 5288.

Najlepsi polscy lekkoatleci w najbliższych tygodniach będą przygotowywać się do mistrzostw Europy w Birmingham, które odbędą się w dniach 10-16 sierpnia w Birmingham.



Wyniki:

KOBIETY

200 m



1. Wiktoria Gajosz (AZS UMCS Lublin) 23,01

2. Kryscina Cimanouska (AZS AWF Warszawa) 23,09

3. Marlena Granaszewska (Podlasie Białystok) 23,30

1500 m



1. Klaudia Kazimierska (LKS Vectra Wrocławek) 4.06,88

2. Weronika Lizakowska (AZS UMCS Lublin) 4.08,67

3. Alicja Konieczek (AZS Poznań) 4.11,43

5000 m



1. Elżbieta Glinka (Passion First Warszawa) 15.41.58

2. Agniszka Chorzępa (AZS AWF Warszawa) 15.52.05

3. Olimpia Breza (AZS AWFiS Gdańsk) 16.17.12

400 m ppł



1. Anna Gryc (AZS AWF Warszawa) 55,24

2. Paulina Kubis (AZS AWF Wrocław) 56,99

3. Julia Zegan (OKS Skra Warszawa) 58,93

siedmiobój



1. Carmen Nowicka (AZS AWF Warszawa) 5972

2. Edyta Bielska (MLUKS Mokasyn Płoty) 5511

3. Kornelia Sura (AZS AWF Warszawa) 5288

dysk



1. Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin) 58,54

2. Weronika Muszyńska (AZS UMCS Lublin) 54,99

3. Karolina Sygutowska (ZLKL Zielona Góra) 50,98

sztafeta 4x100 m



1. AZS UMCS Lublin 44,08

(Joanna Fus, Wiktoria Gajosz, Elimia Wójtowicz, Małgorzata Pojęta)

2. AZS AWF Katowice 44,85

(Monika Kiepura, Magdalena Stefanowicz, Oliwia Zimoląg, Paulina Guzowska)

3. AZS Poznań 45,15

(Oliwia Michalska, Marta Zimna, Maja Pawłowska, Julia Dziamska)

sztafeta 4x400 m



1. AZS UMCS Lublin 3.33,83

(Wiktoria Drozd, Nikola Horowska, Adrianna Janowicz-Półtorak, Alicja Wrona-Kutrzepa)

2. AZS AWF Warszawa 3.34,17

(Weronika Bartnowska, Karolina Łozowska, Weronika Bielińska, Anna Gryc)

3. AZS AWF Wrocław 3.35,18

(Natalia Korczuk, Paulina Kubis, Natalia Widawska, Anna Pałys-Pisarczuk)

MĘŻCZYŹNI

200 m



1. Łukasz Żak (AZS UMCS Lublin) 21,28

2. Mikołaj Pyszka (AZS Poznań) 21,34

3. Radosław Lach (MKL Toruń) 21,35

1500 m



1. Filip Ostrowski (KKL Rodło Kwidzyn) 3.37,71

2. Michał Rozmys (AZS UMCS Lublin) 3.45,06

3. Mateusz Zakrzewski (SKLA Sopot) 3.46,91

5000 m



1. Kamil Herzyk (Just Team Bielsko-Biała) 14.28,74

2. Dawid Borowski (KS Stal LA Ostrów Wlkp.) 14.32,64

3. Wiktor Antosz (Kraków Athletics Team) 14.36,99

110 m ppł



1. Jakub Szymański (SKLA Sopot) 13,43

2. Damian Czykier (Podlasie Białystok) 13,82

3. Jakub Bujak (AZS Politechniki Opolskiej) 14,02

400 m ppł



1. Piotr Kidoń (AZS AWF Kraków) 51,07

2. Krzysztof Hołub (AZS UMCS Lublin) 51,88

3. Jan Gołębiowski (AZS AKF Kraków) 52,15

kula



1. Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) 20,68

2. Szymon Mazur (AZS AWF Warszawa) 19,80

3. Jakub Korejba (AZS Politechniki Opolskiej) 19,37

młot



1. Paweł Fajdek (AZS Poznań) 79,03

2. Marcin Wrotyński (AZS Poznań) 76,22

3. Wojciech Nowicki (Podlasie Białystok) 75,20

dysk



1. Damian Rodziak (LUKS Orkan Września) 63,66

2. Oskar Stachnik (AZS UMCS Lublin) 57,98

3. Wojciech Lewkowicz (MKL Szczecin) 54,30

tyczka



1. Filip Kempski (AZS AWF Katowice) 5,32

Bartosz Marciniewicz (AZS AWF Katowice)

3. Paweł Pośpiech (AZS Poznań) 5,32

sztafeta 4x100 m



1. AZS UMCS Lublin 39,61

(Jakub Lempach, Patryk Krupa, Jakub Chmiel, Łukasz Żak)

2. AZS AWF Wrocław 40,10

(Dominik Łuczyński, Adam Kadyło, Paweł Wróbel, Adam Łukomski)

3. AZS AWF Katowice 40,40

(Adam Burda, Sebastian Libura, Przemysław Kozłowski, Artur Łeczycki)

sztafeta 4x400 m



1. AZS Łodź 3.07,18

(Jan Adamczewski, Wiktor Wróbel, Kajetan Duszyński, Maksymilian Szwed)

2. AZS Poznań 3.08,15

(Mikołaj Pyszka, Jakub Chmielarz, Kacper Rozenkowski, Marcin Karolewski)

3. AZS UMCS Lublin 3.12,15

(Remigiusz Zazula, Bartosz Kitliński, Łukasz Bańka, Patryk Grzegorzewicz)

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