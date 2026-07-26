Kamil Majchrzak znów na korcie! Zmierzy się z amerykańską gwiazdą

Kamil Majchrzak wraca do rywalizacji w głównym tourze. Poprzednim występem Polaka był wielkoszlemowy Wimbledon, gdzie dotarł do drugiej rundy. Piotrkowianin swój ostatni mecz rozegrał 2 lipca, ponosząc porażkę z Amerykaninem Zacharym Svajdą.

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Od tamtej pory nie widzieliśmy Majchrzaka w żadnym z turniejów. Teraz nasz rodak wróci do gry. W dniach 27 lipca - 2 sierpnia weźmie bowiem udział w zmaganiach rangi ATP 500 w Waszyngtonie.

Przed Majchrzakiem trudne wyzwanie. Jego przeciwnikiem w pierwszej fazie będzie bowiem 24. w rankingu reprezentant gospodarzy Tommy Paul. Polak zaś plasuje się na 71. lokacie.

Zawody w Waszyngtonie zostały bardzo dobrze obsadzone. Wystąpią między innymi Australijczyk Alex de Minaur, Amerykanie Ben Shelton i Taylor Fritz czy Włoch Lorenzo Musetti.

Polsat Sport