Lider ERC bezkonkurencyjny na Śląsku! Biało-Czerwoni na podium Rajdu Polski

Drugie miejsce zajął mistrz Polski w sezonie 2025 Jakub Matulka, który stracił do Fina 9,7 s, a trzeci był obrońca tytułu rajdowego mistrza Europy Mikołaj Marczyk (obaj Skoda Fabia RS Rally2) - strata 13,5 s.

Suninen został piątym fińskim kierowcą, który zwyciężył w Rajdzie Polski.

Na piątej pozycji ze stratą 41,5 s został sklasyfikowany trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz (Toyota Yaris GR Rally2).

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W niedzielnej rundzie finałowej Fin wygrał trzy z siedmiu odcinków specjalnych. Także trzy wygrał Matulka, a jeden ostatni Power Stage padł łupem Włocha Andrei Mabelliniego (Lacia Ypsilon HF Rally2), który w rajdzie zajął czwartą lokatę.

Suninen prowadzi w klasyfikacji ERC z dorobkiem 80 pkt. Drugi jest Mabellini - 57 pkt.

W klasyfikacji czwartej rundy rajdowych mistrzostw Polski RSMP zwyciężył Matulka. Drugie miejsce zajął Marczyk, a podium uzupełnił Adrian Rzeźnik (Skoda Fabia RS Rally2).

Dla Matulki było to piąte w karierze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej rundy RSMP. Marczyk finiszował tuż za nim i po raz piąty w karierze stanął na podium Rajdu Polski.

Czwarte miejsce w rundzie RSMP zajął Jarosław Szeja (Skoda Fabia RS Rally2) i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.

Rajd Polski to druga, po słynnym Monte Carlo, najstarsza impreza tego typu na świecie. W przeszło stuletniej historii większość edycji miała rangę międzynarodową, najczęściej stanowiąc odsłonę samochodowych mistrzostw Europy. Siedem razy była także rundą mistrzostw świata WRC.

Wyniki:

1. Teemu Suninen (Finlandia/Skoda Fabia RS Rally2) 1:38.52,8

2. Jakub Matulka (Polska/Skoda Fabia RS Rally2) strata 9,7 s

3. Mikołaj Marczyk (Polska/Skoda Fabia RS Rally2) 13,5

4. Andrea Mabellini (Włochy/Lancia Ypsilon Rally2) 16,1

5. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Toyota GR Yaris Rally2) 41,5

6. Marco Bulacia (Boliwia/Skoda Fabia RS Rally2) 51,4

PAP