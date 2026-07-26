Osiemnaście reprezentacji wystartowało w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek. Każda z nich wystąpiła w trzech turniejach fazy interkontynentalnej, w każdym rozegrała po cztery mecze. Awans do turnieju finałowego wywalczyło siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz. Decydujące mecze rozegrano w dniach 22-26 lipca w Makau.

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Polskie siatkarki w trzech poprzednich edycjach Ligi Narodów wywalczyły brązowe medale. Tym razem nie zdołały zakwalifikować się do turnieju finałowego. W meczu o brązowy medal siatkarki reprezentacji Włoch pokonały Chiny 3:1. W wielkim finale Turcja zmierzyła się z Brazylią i wygrała 3:2, po raz drugi w historii triumfując w rozgrywkach VNL.

Końcowa klasyfikacja Ligi Narodów siatkarek 2026:

Liga Narodów siatkarek 2026. Końcowa klasyfikacja. Które miejsce zajęła Polska? Zobacz galerię

RM, Polsat Sport