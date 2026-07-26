Lionel Messi nie zagra! Jest oficjalny komunikat, nie ma mowy o karze

Zgodnie z formułą Meczu Gwiazd naprzeciw siebie staną najlepsi zawodnicy MLS oraz Ligi MX, czyli najwyższej klasy rozgrywkowej w Meksyku.

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Zarówno Messi, jak i De Paul udali się do Argentyny po trudach prawie 40-dniowych mistrzostw świata. Nie zagrali niedawno w meczu z Chicago Fire, w którym w barwach "Strażaków" zadebiutował Robert Lewandowski, a w sobotę zabraknie ich w kolejnym spotkaniu MLS - z CF Montreal.

Klub nie ogłosił jeszcze, kiedy planują powrót do drużyny.

Oprócz Messiego i De Paula w Meczu Gwiazd nie wystąpią kontuzjowany reprezentant RPA Mbekezeli Mbokazi z Fire (również grał w MŚ 2026) oraz były piłkarz tego zespołu, skuteczny belgijski napastnik Hugo Cuypers, który po transferze Lewandowskiego przeszedł do meksykańskiego CF Monterrey.

W miejsce tej czwórki powołania na Mecz Gwiazd otrzymali: Włoch Yannick Bright z Interu Miami, Paragwajczyk Andres Cubas z Vancouver Whitecaps, Brazylijczyk Guilherme z Houston Dynamo oraz Duńczyk Philip Zinckernagel z Chicago Fire.

Rok wcześniej Messi i hiszpański obrońca Jordi Alba, wówczas również grający w Interze Miami, za opuszczenie Meczu Gwiazd zostali ukarani zawieszeniem na jedno spotkanie.

Tym razem kontrowersji nie było.

"Zgodnie z umową Rodrigo De Paul i Lionel Messi będą zwolnieni z udziału w Meczu Gwiazd 2026" – oświadczyła MLS.

Jak podkreślono, przed rozpoczęciem bieżącego sezonu uzgodniono, że zawodnicy, którzy wystąpili w mistrzostwach świata, mogą negocjować ze swoimi klubami odpowiedni okres odpoczynku i harmonogram powrotu.

PAP