Medale dla Polski! Sukcesy na mistrzostwach świata

Khlibenko i Rogiewicz stoczyły niezwykle zaciętą walkę o drugie miejsce z Rosjankami, które w Duisburgu startowały pod neutralną flagą. Ostatnie 500 metrów popłynęły w bardzo dobrym tempie i pokonały rywalki o blisko sekundę. Do zwyciężczyń - Greczynek Dimitry Eleni Kontou i Eleni Diavati - straciły 0,69 s.

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Polki przed rokiem w Poznaniu także wywalczyli wicemistrzostwo świata w tej konkurencji.

W finale czwórek podwójnych Polacy w składzie: Tristan Hervet, Igor Czekanowicz, Michał Rańda i Daniel Gałęza przez 1500 metrów płynęli na prowadzeniu, ale ostatecznie finiszowali na trzeciej pozycji. Zwyciężyli Brytyjczycy przed Niemcami. Rok temu w Poznaniu ta załoga w nieco innym zestawieniu sięgnęła po srebrny medal.

W finałach A wystąpiły jeszcze trzy inne osady Biało-Czerwonych.

Kobieca czwórka podwójna: Kinga Kusiowska, Rozalia Linowska, Natasha Malicka i Gabriela Stefaniak była piąta. Na szóstym miejscu rywalizację ukończyli Jakub Nierzwicki i Martin Weichhaus w dwójce podwójnej wagi lekkiej, podobnie jak ósemka: Mateusz Bielak, Mikołaj Kowalski, Antoni Robiński, Mikołaj Kot, Filip Szczepaniak, Filip Maćkowiak, Adam Zieliński, Kamil Chabowski i sterniczka Sylwia Mila

PAP