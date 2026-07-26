Menadżer kadry broni siatkarki po klęsce w Lidze Narodów. "Cała koncepcja szybko się posypała"

Podopieczne Marcello Abbondanzy wygrały w VNL 2026 zaledwie dwa z dwunastu spotkań (3:0 z Dominikaną i 3:2 z Ukrainą) i z hukiem wyleciały z rozgrywek. Tonew stanął jednak w obronie kadrowiczek, mówiąc, że drużyna otrzymała gigantyczny cios jeszcze przed pierwszym meczem Ligi Narodów.

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- Cała koncepcja drużyny opierała się na trzech filarach, którymi były Maria Kolewa, Mirosława Paskowa i Iwa Dudowa. To miały być nasze kluczowe zawodniczki, ale cała koncepcja szybko się posypała, bo Dudowa nie mogła grać z powodu kontuzji, Kolewa również miała swoje problemy, a Paskowa występowała z naderwaną łąkotką. Z trzech siatkarek, które miały ciągnąć drużynę w trudnych momentach, nie mogliśmy w pełnym wymiarze skorzystać z żadnej. Trudno w tej sytuacji zbudować zespół. Nikt z nas nie ma czarodziejskiej różdżki, bo klasę drużyny buduje się poprzez klasę indywidualności. A tej, mimo wysiłków młodych zawodniczek, jeszcze w tym momencie nie mamy - powiedział menadżer żeńskiej reprezentacji Bułgarii w studiu Max Sport 2.

Okazją do rehabilitacji za fatalny występ w Lidze Narodów będą dla Bułgarek zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy.

- Przygotowania do turnieju zaczęliśmy nieco wcześniej, bo chcemy, żeby drużyna zaprezentowała się jak najlepiej. Do kadry dołączą dwie młodsze zawodniczki, bo chcemy kontynuować taktykę dawania szans wyróżniającym się juniorkom. Myślę, że projekt, który rozpoczęliśmy wraz z zatrudnieniem Marcello Abbondanzy, będzie wymagał ogromu pracy, ale mam nadzieję, że jego pierwsze efekty zobaczymy już na mistrzostwach Europy - powiedział Tonew.

ME 2026 kobiet potrwają od 21 sierpnia do 6 września. Ich gospodarzami będą Turcja, Czechy, Szwecja i Azerbejdżan.