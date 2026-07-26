Milan Pawelec znowu najlepszy! Pierwsze miejsce we Francji

Moto

Milan Pawelec (Team AGR) z kolejnym zwycięstwem w mistrzostwach Europy Moto2. Polak wygrał pierwszy niedzielny wyścig na francuskim torze Magny-Cours.

Motocyklista w czerwono-białym stroju z numerem 44 na żółtym tle pochyla się ostro w zakręcie na torze wyścigowym.
fot. Materiały prasowe
Milan Pawelec z kolejnym zwycięstwem w mistrzostwach Europy Moto2

Czwarta z siedmiu rund sezonu 2026 odbywa się na wymagającym torze Magny-Cours, na którym w poprzednim sezonie debiutujący wówczas w Moto2 nastolatek z Nowego Tomyśla widowiskowo walczył o zwycięstwo, ostatecznie sięgając po swoje pierwsze podium w tej kategorii.

 

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Obrońca tytułu rozpoczął tegoroczne zmagania od mocnego akcentu. Po trzech pierwszych rundach zawodnik zespołu AGR prowadził w klasyfikacji generalnej, mając też na swoim koncie trzy zwycięstwa.

 

Pawelec nie zawiódł oczekiwań polskich kibiców, świetnie prezentując się również we Francji. Polak w premierowym niedzielnym wyścigu zajął pierwsze miejsce, utrzymując się na fotelu lidera klasyfikacji generalnej.

 

26 lipca odbędzie się jeszcze jeden wyścig, w którym weźmie udział zawodnik z Nowego Tomyśla. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 14:00 - transmisja w Polsacie Sport 3, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

 

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Pawelec wystartował także w trzech rundach mistrzostw świata Moto2, w których zastępował kontuzjowanego Alonso Lopeza w barwach włoskiego zespołu Italjet Gresini Racing. 

 

Informacja prasowa, Polsat Sport
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