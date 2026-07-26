Mistrz Polski nowym zawodnikiem Widzewa Łódź! To reprezentant kraju

Widzew Łódź tego lata dotychczas przeprowadził dwa transfery. Barwy Czerwono-Biało-Czerwonych zasilili bowiem Karol Świderski oraz Hiszpan Mario Garcia.

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Teraz klub z Łodzi poinformował o kolejnym wzmocnieniu. Mowa o Giannisie Papanikolaou, który podpisał kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia.

Ostatnie dwie kampanie grecki pomocnik spędził w tureckim Caykur Rizespor. W latach 2020-2024 rozegrał natomiast cztery sezony w barwach Rakowa Częstochowa. Z "Medalikami" zdobył mistrzostwo Polski oraz po dwa Puchary i Superpuchary krajowe.

Papanikolaou ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Grecji. W barwach narodowych wybiegł na murawę czterokrotnie.

- Nie mogę się już doczekać najbliższego sezonu. Chcę być częścią tego, co buduje się w Widzewie. Zawsze wiedziałem też, że kiedyś wrócę do Polski, którą traktuję jak drugi dom. Lepsza okazja nie mogła się nadarzyć - powiedział Papanikolaou, cytowany przez klubowe media.

Polsat Sport