Mistrz Polski nowym zawodnikiem Widzewa Łódź! To reprezentant kraju

Piłka nożna

Giannis Papanikolaou nowym zawodnikiem Widzewa Łódź. Grek podpisał kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia. W przeszłości przez cztery sezony występował w Rakowie Częstochowa, z którym zdobył między innymi mistrzostwo Polski.

Piłkarze walczą o piłkę na boisku.
fot. PAP
Giannis Papanikolaou nowym zawodnikiem Widzewa Łódź

Widzew Łódź tego lata dotychczas przeprowadził dwa transfery. Barwy Czerwono-Biało-Czerwonych zasilili bowiem Karol Świderski oraz Hiszpan Mario Garcia.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dwa gole Polaka w MLS! Co za występ

 

Teraz klub z Łodzi poinformował o kolejnym wzmocnieniu. Mowa o Giannisie Papanikolaou, który podpisał kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia.

 

Ostatnie dwie kampanie grecki pomocnik spędził w tureckim Caykur Rizespor. W latach 2020-2024 rozegrał natomiast cztery sezony w barwach Rakowa Częstochowa. Z "Medalikami" zdobył mistrzostwo Polski oraz po dwa Puchary i Superpuchary krajowe.

 

Papanikolaou ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Grecji. W barwach narodowych wybiegł na murawę czterokrotnie.

 

- Nie mogę się już doczekać najbliższego sezonu. Chcę być częścią tego, co buduje się w Widzewie. Zawsze wiedziałem też, że kiedyś wrócę do Polski, którą traktuję jak drugi dom. Lepsza okazja nie mogła się nadarzyć - powiedział Papanikolaou, cytowany przez klubowe media.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAGIANNIS PAPANIKOLAOUPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASARAKÓW CZĘSTOCHOWAWIDZEW ŁÓDŹ
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Glik: Cała prawda o trenerze Grzelaku 
Zobacz także

Niezniszczalny Kamil Glik przyznał to otwarcie! "Nie ukrywam, że serce mi krwawiło"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 