Mistrz Polski nowym zawodnikiem Widzewa Łódź! To reprezentant kraju
Giannis Papanikolaou nowym zawodnikiem Widzewa Łódź. Grek podpisał kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia. W przeszłości przez cztery sezony występował w Rakowie Częstochowa, z którym zdobył między innymi mistrzostwo Polski.
Widzew Łódź tego lata dotychczas przeprowadził dwa transfery. Barwy Czerwono-Biało-Czerwonych zasilili bowiem Karol Świderski oraz Hiszpan Mario Garcia.
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Teraz klub z Łodzi poinformował o kolejnym wzmocnieniu. Mowa o Giannisie Papanikolaou, który podpisał kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia.
Ostatnie dwie kampanie grecki pomocnik spędził w tureckim Caykur Rizespor. W latach 2020-2024 rozegrał natomiast cztery sezony w barwach Rakowa Częstochowa. Z "Medalikami" zdobył mistrzostwo Polski oraz po dwa Puchary i Superpuchary krajowe.
Papanikolaou ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Grecji. W barwach narodowych wybiegł na murawę czterokrotnie.
- Nie mogę się już doczekać najbliższego sezonu. Chcę być częścią tego, co buduje się w Widzewie. Zawsze wiedziałem też, że kiedyś wrócę do Polski, którą traktuję jak drugi dom. Lepsza okazja nie mogła się nadarzyć - powiedział Papanikolaou, cytowany przez klubowe media.Przejdź na Polsatsport.pl