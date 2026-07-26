Norris wygrał wyścig na Hungaroringu

Drugie miejsce zajął czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci był lider cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa.

Pecha miał Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, który długo jechał w wyścigu na drugiej pozycji. Ale na 14 okrążeń przed metą w jego bolidzie doszło do awarii skrzyni biegów i Piastri musiał się wycofać.

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W klasyfikacji generalnej sezonu Antonelli umocnił się na pozycji lidera, ma już 50 pkt przewagi nad drugim w klasyfikacji sezonu Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem z Ferrari, który był na Węgrzech piąty.

W walce o pole position bardzo dobrze po raz pierwszy w tym sezonie wypadli kierowcy McLarena. Podobnie było na starcie, świetnie wystartował Piastri, na moment wyprzedził nawet Norrisa, ale mistrz świata szybko odzyskał prowadzenie. Chwilę później na pozycję lidera ponownie wyszedł Piastri, za nim jechał Norris, Verstappen, Hamilton i drugi kierowca Ferrari Monakijczyk Charles Leclerc.

Walkę o trzecią pozycję toczyli Verstappen z Hamiltonem. - Max jest niezwykle wolny - przekazał przez radio Hamilton. I dodał, że będzie próbował go wyprzedzić. Holender bronił się skutecznie, ale narzekał na swój bolid. - Proszę zróbcie coś z tymi zmianami biegów. Tylko nie mówcie mi, że to ja robię to za późno - narzekał przez radio Verstappen.

Problemy na starcie miał Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, trzeci w klasyfikacji generalnej cyklu. Nie wykonał skutecznie procedury startu, silnik w jego bolidzie nie wszedł na obroty, po starcie Russell znalazł się na odległej, 18. pozycji. W trakcie wyścigu udało mu się wyprzedzić kilku rywali, ostatecznie na mecie zameldował się na siódmej pozycji.

Po pierwszej zmianie opon Norris wrócił na tor jako czwarty, liderem został Antonelli. Gdy jednak kierowcy jadący przed obrońcą tytułu także zameldowali się w pit stopie Norris wyszedł na prowadzenie i utrzymał je do mety.

Przez cały wyścig było widać, że McLareny są na Hungaroringu najszybsze. Tak, jak to było w poprzednim sezonie, gdy wyścig także wygrał Norris, a jego partner z ekipy Piastri był drugi. Tym razem Australijczykowi, który miał szansę na wywalczenie drugiej lokaty także w tym roku, zabrakło szczęścia.

Po tym, jak Piastri z powodu awarii się wycofał, na drugie miejsce wyszedł Verstappen. Brytyjczyk dość szybko uzyskał nad rywalem 6 s przewagi, na sześć okrążeń przed końcem miał już w zapasie 10 s. Holender widząc, że nie ma szans, aby walczyć o zwycięstwo przestał się ścigać, spokojnie dojechał jako drugi do mety pilnując, czy nie zaatakuje go trzeci Antonelli.

Norris wygrał swój pierwszy wyścig w sezonie, poprzednio triumfował w listopadzie 2025 w Grand Prix Brazylii w Sao Paulo. W tym roku już raz stał jednak na najwyższym stopniu podium po wygraniu w maju sprintu w Miami.

Węgry były ostatnim wyścigiem przed przerwą wakacyjną w połowie sezonu. Następnym wyścigiem będzie 23 sierpnia Grand Prix Holandii.

Wyniki:

1. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1:39.56,180

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 15,080 s

3. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 18,728

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 23,840

5. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 24,540

6. Isack Hadjar (Francja/Red Bull) 55,488

7. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 57,503

8. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls)

9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Audi)

10. Arvid Lindblad (W. Brytania/Racing Bulls) wszyscy 1 okrążenie

Klasyfikacja generalna F1 (po 11 z 23 wyścigow):

1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 219 pkt

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 169

3. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 160

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 138

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 128

6. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 109

7. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 92

8. Isack Hadjar (Francja/Red Bull) 68

9. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 43

10. Pierre Gasly (Francja/Alpine) 42

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 379 pkt

2. Ferrari 307

3. McLaren 220

4. Red Bull 177

5. Racing Bulls 66

6. Alpine 61

PAP