Nowe wieści ws. Pietuszewskiego. Jest nadzieja

Piłka nożna

Oskar Pietuszewski może zagrać w sobotnim meczu o Superpuchar Portugalii z SCU Torreense. Portal bolanarede.pt poinformował, że powrót Polaka do gry jest coraz bliżej.

Piłkarz FC Porto Oskar Pietuszewski świętuje z podniesionymi do góry pięściami.
fot. AFP
Oskar Pietuszewski w barwach FC Porto

Pietuszewski boryka się z urazem mięśniowym prawego uda - podał dziennik "Record". Z tego powodu nie zagrał w sobotnim sparingu przed rozpoczęciem sezonu z Aston Villą (2:1). Co więcej, występ 18-latka w starciu o Superpuchar Portugalii z SCU Torreense wciąż jest zagrożony.

 

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Nowe wieści przekazał jednak portal bolanarede.pt.

 

"Wyścig z czasem w Olival: Martim Fernandes i Oskar Pietuszewski są coraz bliżej powrotu po kontuzjach i występu w pierwszym meczu FC Porto" - oznajmił.

 

Sztab szkoleniowy mistrzów Portugalii wierzy, że obaj piłkarze będą gotowi do gry.

 

"Martim Fernandes wykonał ważny krok, trenując indywidualnie na boisku. Z kolei młody Polak niedzielny poranek spędził, dzieląc czas między standardowe zabiegi rehabilitacyjne a pracę na siłowni" - czytamy.

 

Mecz o Superpuchar Portugalii między FC Porto a SCU Torreense odbędzie się w sobotę 1 sierpnia.

HP, Polsat Sport
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FC PORTOINNEOSKAR PIETUSZEWSKIPIŁKA NOŻNA
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