Odważna deklaracja Polki. Celuje w medal mistrzostw Europy

Katarzyna Zdziebło w sobotę została mistrzynią Polski w chodzie na 10 000 m. Poprawiła rekord życiowy na 42.56,69, osiągając też najlepszy rezultat w historii mistrzostw Polski.

- Chód na ulicy jest rozgrywany na dystansie maratonu i półmaratonu. Na stadionie rywalizujemy na 10 000 m. Bieżnia jest bardziej miękka. Asfalt to znacznie twardsza nawierzchnia. Poza tym myślę, że nie ma większych różnic. Tempo na 10 000 m bardziej przypomina start w półmaratonie i maratonie niż chód na 3000 m, który jest rozgrywany w sezonie halowym - powiedziała Zdziebło.

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Mistrzyni Polski przyznała, że rywalizacja na bieżni ułatwia utrzymanie równego tempa. Podczas mistrzostw kraju w Białymstoku przeszła 25 okrążeń.

- Można kontrolować czas co 400 metrów. Próbowałam utrzymać stałe tempo. Później je podkręciłam. Czułam się dobrze, więc moim celem było pobicie rekordu życiowego (43.51). Już wcześniej treningi wskazywały na to, że jest to możliwe. Czułam się jednak na tyle dobrze, że zaczęłam myśleć o złamaniu tej bariery 43 minut. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że się to udało - oświadczyła.

W mistrzostwach Europy w Birmingham (10-16 sierpnia) chodziarze będą rywalizować na dystansie maratonu - 42,195 km i półmaratonu.

- Niestety w tym roku nie można połączyć dwóch dystansów. Wybrałam maraton i do niego przez ostatnie miesiące się przygotowywałam. To miłe zaskoczenie, że z treningu pod dystans maratoński udało mi się osiągnąć tak dobry czas na 10 000 m. To na pewno napawa optymizmem - oceniła lekkoatletka.

Zdziebło największe sukcesy odniosła w 2022 roku, gdy zdobyła dwa srebrne medale mistrzostw świata w Eugene na 20 km i 35 km, a w Monachium została wicemistrzynią Europy na 20 km. W połowie sierpnia w Birmingham chciałaby ponownie stanąć na podium.

- Na pewno moje cele są wysokie. Nie będę ukrywać, że celuję w medal, ale wiadomo, że różnie w życiu bywa. To jest mój cel i takie mam założenia, dlatego będę do tego dążyć. Czuję, że jestem dobrze przygotowana, co dodaje mi spokoju i pewności siebie - zakończyła.

PAP