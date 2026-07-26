Piąte zwycięstwo Pogacara w Tour de France. Dogonił legendy

Dołączył do otwierających klasyfikację wszech czasów Francuzów Jacquesa Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Eddy'ego Merckxa oraz Hiszpana Miguela Induraina.

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- Nie sądzę, żeby zadowolił się wyrównaniem rekordu mojego i pozostałych mistrzów. Zapewne wkrótce go pobije - powiedział o wyczynie Pogacara 81-letni dziś Merckx w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

W przeszłości siedem triumfów w "Wielkiej Pętli" odnotował Amerykanin Lance Armstrong, ale ze względu na przyznanie się do stosowania dopingu jego zwycięstwa w latach 1999-2005 zostały anulowane.

Kolarze z największą liczbą wygranych Tour de France:

5 - Jacques Anquetil (Francja) - 1957, 1961-1964

- Eddy Merckx (Belgia) - 1969-1972, 1974

- Bernard Hinault (Francja) - 1978-1979, 1981-1982, 1985

- Miguel Indurain (Hiszpania) - 1991-1995

- Tadej Pogacar (Słowenia) - 2020-2021, 2024-2026

4 - Chris Froome (W. Brytania) - 2013, 2015-2017

3 - Philippe Thys (Belgia) - 1913-1914, 1920

- Louison Bobet (Francja) - 1953-1955

- Greg LeMond (USA) - 1986, 1989-1990

HP, PAP