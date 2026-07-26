PKO BP Ekstraklasa: Raków Częstochowa - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Raków Częstochowa rozpoczął już sezon czwartkowym meczem w kwalifikacjach Ligi Konferencji z zespołem Valletta FC. Choć nie był to udany występ, piłkarze Dawida Kroczka wygrali ostatecznie 3:1.

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Teraz zainaugurują rozgrywki ligowe. Ich pierwszym rywalem będzie Wisła Płock, którą po odejściu Mariusza Misiury do Motoru Lublin przejął Adam Majewski. Do jego drużyny przyszli m.in. Adam Radwański, Marcin Flis czy Patryk Kun.

- Chcemy grać ofensywnie. Ściągaliśmy zawodników pod tym kątem, o określonych predyspozycjach technicznych i odpowiedniej mobilności. Mecze towarzyskie pokazały, że chcemy długo budować akcje, a także wykorzystywać umiejętności naszych bramkarzy - powiedział, cytowany przez PAP.

W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsza okazała się Wisła. Najpierw pokonała Raków na wyjeździe, a potem na własnym stadionie. Oba spotkania zakończyły się wynikiem 2:1.

- Mecz meczowi nie jest równy. Zawsze jest grono faworytów i drużyn teoretycznie słabszych. Nasza liga tak się wyrównała, że w poprzednim sezonie już udowodniliśmy, że można sprawić niespodzianki. Nasz terminarz wcale nie jest łatwy, ale z każdym trzeba się zmierzyć. Na każdy mecz musimy być przygotowani i na pewno będziemy - oznajmił.

Relacja i wynik na żywo z meczu Raków Częstochowa - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o 14:45.

HP, PAP