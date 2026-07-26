PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo online

Widzew Łódź po rozczarowującym ubiegłym sezonie dokonał wielu zmian, zwłaszcza w gabinetach. Do klubu przybyli Łukasz Masłowski oraz Artur Płatek, natomiast pożegnano m.in. Dariusza Adamczuka.

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Pozyskano również dwóch uznanych zawodników: Mario Garcię oraz reprezentanta Polski Karola Świderskiego. Z zespołu odszedł za to najdroższy piłkarz w historii Ekstraklasy Osman Bukari.

- Jak widać, nie robimy niczego w pośpiechu, ale transfery to temat cały czas szeroko przez nas omawiany. Najważniejsze, że mamy trzon zespołu. Dzięki temu możemy pracować z większym spokojem i bez pośpiechu dobierać nowych piłkarzy. Jestem pewien, że będzie ich jeszcze kilku - przyznał trener Aleksandar Vuković, cytowany przez PAP.

Widzew rozpocznie nowy sezon starciem z Motorem Lublin. Jego nowym szkoleniowcem jest Mariusz Misiura, który zastąpił na stanowisku Mateusza Stolarskiego. Nowymi zawodnikami drużyny są m.in. Bartosz Bereszyński oraz Mateusz Łęgowski.

W poprzednim sezonie Motor rozbił w rundzie jesiennej drużynę z Łodzi na własnym stadionie aż 3:0. Kilka miesięcy później Widzew zrewanżował się rywalowi i wygrał 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

HP, PAP