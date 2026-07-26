Polki mistrzyniami Europy!

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Reprezentacja Polski w rugby 7 wywalczyła mistrzostwo Europy! Biało-Czerwone pokonały w półfinale 31:12 Hiszpanię i przewaga z poprzednich turniejów zapewniła im triumf w końcowym cyklu, mimo że przed nimi finał z Irlandią.

Reprezentacja Polski kobiet w rugby 7 świętuje zwycięstwo na boisku.
fot. Polsat Sport
Reprezentacja Polski kobiet w rugby 7 mistrzyniami Europy!

Weekend 24-26 sierpnia był bardzo ważny dla reprezentacji Polski kobiet w rugby 7. Biało-Czerwone przystąpiły bowiem do finałowego  turnieju Rugby Europe Championship Series 2026 w Splicie.

 

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Polki znakomicie radziły sobie zarówno w poprzednich zawodach, jak i w Chorwacji. W półfinale podopieczne szkoleniowca Chrisa Daviesa mierzyły się z Hiszpanią. Nasze rodaczki wygrały pewnie - 31:12 - meldując się w wielkim finale.

 

Mimo że finał z Irlandkami dopiero przed Polkami, to te zapewniły sobie już tytuł mistrzowski. Wszystko dzięki wynikom z minionych turniejów.

 

Polsat Sport
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