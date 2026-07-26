Polska nadal z jednym medalem MŚ

Niedziela to drugi dzień walki o medale w najważniejszej szermierczej imprezie sezonu. W sobotę na najniższym stopniu podium stanęła szpadzistka Barbara Brych, lecz w szablistkom i szpadzistom nie udało się pójść jej śladem.

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W turnieju głównym szablistek - z udziałem 64 zawodniczek - zaprezentowały się trzy Polki i tylko Wątor zdołała wygrać walkę. W 1/32 finału pokonała Hiszpankę Elenę Hernandez 15:8. W kolejnej rundzie uległa jednak wiceliderce światowego rankingu - Iliewej 13:15. 25-letnia Bułgarka ma już na koncie medal - brązowy - MŚ sprzed trzech lat. Wątor zajęła w końcowej klasyfikacji 28. miejsce.

Na 33. uplasowała się Zuzanna Cieślar. Ubiegłoroczna wicemistrzyni globu, najwyżej notowana z Biało-Czerwonych - na 14. pozycji w rankingu światowej federacji (FIE), co dało jej zwolnienie z eliminacji, w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Sophie Liu 9:15.

W 1/32 finału odpadła również jej młodsza siostra - Julia Cieślar (wszystkie ZKS Sosnowiec), Po porażce z Niemką Larissą Eifler 6:15 zajęła 50. lokatę.

Czwarta z Polek - Maria Więckiewicz (UKS Szabla Ząbki) - nie przeszła eliminacji i została sklasyfikowana na 93. pozycji.

Sukcesu sprzed roku nie powtórzy też Rosjanka Jana Jegorian. Mistrzyni świata i liderka rankingu w 1/16 finału przegrała z Francuzką Manon Apithy 12:15 i ukończyła rywalizację na 17. miejscu.

Na planszy w Hongkongu zaprezentowało się w niedzielę też dwóch polskich szpadzistów, ale obaj zakończyli występ na 1/32 finału.

Jan Socha (PKSzerm Warszawa) uległ Japończykowi Ryu Matsumoto 9:15 i uplasował się na 46. pozycji. 64. był Mateusz Antkiewicz (AZS AWF Katowice), który nie sprostał - 4:15 - Mohamedowi Elsayedowi. Egipcjanin to drugi zawodnik światowego rankingu i brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Na eliminacjach występ zakończyli Damian Michalak (Piast Gliwice) i Piotr Urban (AZS AKF Kraków), zajmując - odpowiednio - 77. i 86. miejsce.

W poniedziałek o medale powalczą florecistki i szabliści, w tym sześcioro Biało-Czerwonych. Zawody potrwają do czwartku. Transmisje na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

PAP