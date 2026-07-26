Popis Biało-Czerwonych na kajakowych MME w Szeged

Niedzielne zmagania na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Szeged zwiastowały biało-czerwone emocje. Polacy znaleźli się w aż 19 finałach, w wielu będąc kandydatami do medali. Rozwiązany w sobotę przez juniorską osadę Oskar Dekowski i Mateusz Augustyniak worek z medalami szybko zaczął się napełniać. I od razu zaczęło się od złota. W niesamowicie wyrównanym biegu mistrzostwo Starego Kontynentu w olimpijskiej konkurencji K-1 500 m wywalczyła Zofia Więcławska, która wyprzedziła drugą na mecie Sarę Fojt z Węgier o zaledwie czterdzieści tysięcznych sekundy. Do wyłonienia zwyciężczyni potrzebny był długo rozpatrywany fotofinisz.

– Czułam siłę, czułam moc, ale nie spodziewałam się, że zostanę złotą medalistką w olimpijskiej kategorii. Była chwila zwątpienia na półmetku, ale przetrwałam to, powiedziałam sobie, że nie będę znowu czwarta. To był wyścig życia – powiedziała tuż po ceremonii złota medalistka.

Dumny z postawy Więcławskiej był jej trener, Tomasz Szwed. – W tym roku mija dziesięć lat mojej współpracy z Zosią. Przeszliśmy razem wszystkie kategorie wiekowe i muszę przyznać, że nie można lepiej zwieńczyć tej przygody – zaznaczył opiekun młodzieżowych kajakarek.

Kolejne z podopiecznych trenera Szweda medale zdobyły w sesji popołudniowej. Srebro po fantastycznym finiszu powędrowało do złotych medalistek z MŚ w Halifax, Weroniki Marczewskiej i Martyny Jaskólskiej. Marczewska tym samym powetowała sobie sobotnie czwarte miejsce w rywalizacji indywidualnej. – Niesamowite uczucie, nie mogłam lepiej wyobrazić sobie zakończenia kategorii wiekowej U23. Oddzieliłam jeden start od drugiego. To był nowy, piękny dzień – starczyło na srebro – i jestem bardzo szczęśliwa – przyznała zawodniczka reprezentacji Polski.

– Wypracowałyśmy te medale wieloma latami treningów i jesteśmy z siebie dumne. Potrzebowałyśmy chwili, żeby dojść do naszego rytmu, środek był już dobry, a finisz jest naszym największym atutem – i to pokazałyśmy – wtórowała jej partnerka z osady.

Kolejny medal również padł łupem kajakarki U23. Dominika Zimnoch także wywalczyła srebrny krążek na dystansie 200 metrów. – W końcu start wyszedł idealnie, w końcu na starcie zyskałam przewagę, a potem było tak jak zwykle – śmiała się zawodniczka, która już po dwóch godzinach rywalizować miała w czwórkach na dystansie 500 metrów. I zrobiła to tak, że przyczyniła się do kolejnego srebrnego medalu. Wywalczyła go osada w składzie Zuzanna Błażejczak, Zofia Więcławska, Maja Łuczak i Dominika Zimnoch właśnie. Więcławska i Zimnoch stały się więc multimedalistkami ME wśród pań. U panów zaszczyt ten przypadł Juliuszowi Kitewskiemu, który najpierw zdobył srebro w konkurencji C-2 200 m, zaś następnie nadawał rytm mieszanej czwórce z Kają Lach, Amelią Sołtyńską i Romanem Chokovem na 500 metrów. – Śmieję się, że zakończyłem młodzieżową karierę, jak ją zacząłem: od brązowego medalu. Etap zamykam jak należy, cieszę się, że medal udało się wywalczyć w ulubionej konkurencji na 200 metrów. Teraz pora na seniorskie mistrzostwa – zapowiada.

Biało-Czerwoni zakończyli zmagania w Szegedzie z siedmioma medalami: 1 złotym, 5 srebrnymi i 1 brązowym.

Informacja Prasowa