Porażka Polaków w meczu towarzyskim. Rywale byli za mocni

Mecz źle się rozpoczął dla Biało-Czerwonych. Po tym, jak wszyscy startujący zawodnicy pokazali się na torze (czyli po trzecim biegu), było 7:11. Co prawda inauguracyjny i trzeci wyścig zakończyły się drużynowymi remisami, ale drugi Australijczycy wygrali podwójnie.

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Bardzo emocjonujący był czwarty wyścig. Patryk Dudek prowadził niemal cały czas, ale na ostatnim wirażu Rohan Tungate nabrał prędkości, jadąc po zewnętrznej i w efekcie obaj żużlowcy niemal równo minęli metę. Długo trwała analiza, kto wygrał. Ostatecznie był to Australijczyk, a jego drużyna powiększyła prowadzenie do sześciu punktów (15:9).

Potem nastąpiła kosmetyka toru, a po wznowieniu meczu po raz pierwszy drużynowo bieg wygrali Polacy (4:2). Nie poszli jednak za ciosem, rywale zaczęli powiększać przewagę. Po dziesiątym wyścigu było 22:32.

Jednak podopieczni Stanisława Chomskiego wygrali potem trzy razy 4:2 i przed biegami nominowanymi (w tym przypadku było ich trzy) Australijczycy prowadzili "tylko" 38:34.

W pierwszym z nich bracia Pawliccy byli gorsi od rywali. Po chwili Dudek z Kacprem Woryną zwyciężyli 5:1 i Polacy przed ostatnim akcentem spotkania mieli jeszcze szansę na remis. Jednak Ben Cook z Bradym Kurtzem pokonali podwójnie Bartosza Zmarzlika i Dominika Kuberę.

Finał Drużynowego Pucharu Świata odbędzie się 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Na razie nie są znani wszyscy rywale Biało-Czerwonych.

Zgodnie z przewidywaniami reprezentacja Wielkiej Brytanii wygrała w niemieckim Landshut półfinał DPŚ i zakwalifikowała się do finału. Drugi półfinał odbędzie się dopiero 7 sierpnia w Rydze. Zmierzą się tam Dania, Łotwa, Norwegia i Szwecja, a awans uzyska zwycięzca turnieju.

Miejsce w DPŚ już wcześniej mieli zapewnione gospodarze (Polacy) oraz Australijczycy, jako zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations w Toruniu.

DPŚ, który zastąpił drużynowe mistrzostwa świata, jest rozgrywany od 2001 roku. Najwięcej tytułów, dziewięć, zdobyli Polacy, którzy triumfowali także w poprzedniej edycji w 2023 roku we Wrocławiu. W latach 2018–2022 rozgrywany był turniej Speedway of Nations w formacie zawodów par. W tej formule Biało-Czerwonym nie udało się odnieść zwycięstwa.

Polska - Australia 41:49.

Polska: Dominik Kubera 13 (2,3,2,3,3,0), Bartosz Zmarzlik 13 (3,3,2,1,3,1), Patryk Dudek 10 (1,2,2,1,1,3), Kacper Woryna 3 (1,d,0,-,2), Przemysław Pawlicki 2 (0,1,0,-,1), Piotr Pawlicki 0 (d,0,0,-,0).

Australia: Brady Kurtz 11 (3,1,3,2,2), Jason Doyle 9 (3,0,3,0,3), Ben Cook 9 (1,2,1,2,3), Max Fricke 7 (2,1,3,0,1), Ryan Douglas 7 (2,2,1,0,2), Rohan Tungate 6 (0,3,1,2,0).

HP, PAP