To oni zagrają o trofeum! Zacięty półfinał
Francuz Luca Van Assche i rozstawiony z numerem czwartym Belg Alexander Blockx zagrają w finale tenisowego turnieju ATP rangi 250 w portugalskim Estoril.
Alexander Blockx zagra w finale turnieju w Estoril
Van Assche pokonał w sobotę swojego rodaka Hugo Gastona 6:4, 7:5, a Blockx - Włocha Luciano Darderiego (nr 2.) 5:7, 7:6 (7-1), 7:6 (7-5).
ZOBACZ TAKŻE: Zaskoczenie w Pradze. Nie będzie wymarzonego finału
W 2024 roku imprezę w Estoril wygrał Hubert Hurkacz. W trwającej edycji nie było żadnego polskiego singlisty, a Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w 1. rundzie debla.
Luca Van Assche - Hugo Gaston 6:4, 7:5
Alexander Blockx - Luciano Darderi 5:7, 7:6 (7-1), 7:6 (7-5)
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Skrót meczu