To oni zagrają o trofeum! Zacięty półfinał

Tenis

Francuz Luca Van Assche i rozstawiony z numerem czwartym Belg Alexander Blockx zagrają w finale tenisowego turnieju ATP rangi 250 w portugalskim Estoril.

Młody mężczyzna w ciemnej koszulce polo i białych spodenkach gra w tenisa na korcie ziemnym, uderzając piłkę rakietą.
fot. PAP
Alexander Blockx zagra w finale turnieju w Estoril

Van Assche pokonał w sobotę swojego rodaka Hugo Gastona 6:4, 7:5, a Blockx - Włocha Luciano Darderiego (nr 2.) 5:7, 7:6 (7-1), 7:6 (7-5).

 

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W 2024 roku imprezę w Estoril wygrał Hubert Hurkacz. W trwającej edycji nie było żadnego polskiego singlisty, a Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w 1. rundzie debla.

 

Luca Van Assche - Hugo Gaston 6:4, 7:5

 


Alexander Blockx - Luciano Darderi 5:7, 7:6 (7-1), 7:6 (7-5)

 

PAP
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ALEXANDER BLOCKXHUGO GASTONLUCA VAN ASSCHELUCIANO DARDERITENISTURNIEJE ATP I WTA
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