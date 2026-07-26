To oni zagrają o trofeum! Zacięty półfinał

Van Assche pokonał w sobotę swojego rodaka Hugo Gastona 6:4, 7:5, a Blockx - Włocha Luciano Darderiego (nr 2.) 5:7, 7:6 (7-1), 7:6 (7-5).

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W 2024 roku imprezę w Estoril wygrał Hubert Hurkacz. W trwającej edycji nie było żadnego polskiego singlisty, a Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w 1. rundzie debla.

Luca Van Assche - Hugo Gaston 6:4, 7:5

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Alexander Blockx - Luciano Darderi 5:7, 7:6 (7-1), 7:6 (7-5)

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PAP