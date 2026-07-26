Remis Widzewa na otwarcie sezonu. Świderski z debiutem

W ekipie gospodarzy w wyjściowym składzie nie pojawił się żaden zawodnik pozyskany w przerwie letniej. Na ławce rezerwowych zasiadł reprezentant Polski Karol Świderski, który wszedł na murawę w 65. minucie.

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W niedzielę łódzki klub poinformował o pozyskaniu Giannisa Papanikolaou (w latach 2020-2024 grał w Rakowie Częstochowa) i Jusufa Gazibegovicia, ale obaj znaleźli się poza składem.

W Motorze zadebiutowali bramkarz Mihai Popa, Bartosz Bereszyński, Mateusz Łęgowski i Yacine Bourhane. I niewiele brakowało, aby ten ostatni już w pierwszej minucie zapewnił swojemu zespołowi prowadzenie.

Po rzucie wolnym Ivo Rodriguesa francuski pomocnik znalazł się sam przed bramkarzem rywali, ale Bartłomiej Drągowski nie dał się pokonać. Na pierwszego gola nie trzeba było jednak długo czekać, bo już w 13. minucie zrobiło się 1:0 dla przyjezdnych. Przemysław Wiśniewski sfaulował Fabio Ronaldo, a po kolejnym dośrodkowaniu Rodriguesa piłkę głową do własnej bramki skierował napastnik Sebastian Bergier.

Odpowiedź gospodarzy była dość szybka. W 20. minucie Fran Alvarez sprytnie zagrał do Angela Baeny, który od razu dośrodkował w pole karne, a Mariusz Fornalczyk strzałem głową doprowadził do remisu. Za chwilę Widzew powinien wyjść na prowadzenie, ale zamiast uderzyć, Marcel Krajewski niepotrzebnie podawał.

W 28. minucie Łodzianie zdobyli drugą bramkę. Łęgowski zagrał ręką w polu karnym, a po bardzo długiej analizie VAR sędzia Paweł Raczkowski podyktował "jedenastkę". Pewnie wykorzystał ją Bergier.

120 sekund później znów mógł być remis. Po niepewnej interwencji Drągowskiego w znakomitej sytuacji znalazł się Mbaye N’Diaye, który fatalnie przestrzelił.

Aktywny Senegalczyk nie dał o sobie zapomnieć. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy po błędzie w rozegraniu Wiśniewskiego znalazł się sam przed bramkarzem gospodarzy, ale przegrał ten pojedynek. N’Diaye dopiął swego w 49. minucie - po jego uderzeniu z linii pola karnego piłka odbiła się od bliższego słupka i wpadła do siatki.

Lublinianie mogli wyjść na prowadzenie w 58. minucie, jednak Fabio Ronaldo strzelił za lekko i Drągowski zażegnał niebezpieczeństwo. Osiem minut później kapitalną interwencją popisał się Popa, który obronił uderzenie z czterech metrów Bergiera.

W końcówce obie drużyny mogły przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 78. minucie defensor gości Thomas Santos trafił z dystansu w słupek, a w 83. minucie Krajewski główkował tuż obok bramki.

Piłkę meczową miał jednak w 90. minucie Fornalczyk, którego uderzenie ofiarnie zablokował Santos. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2.

Widzew Łódź - Motor Lublin 2:2 (2:1)

Bramki: 0:1 Sebastian Bergier (13. sam), 1:1 Mariusz Fornalczyk (20.), 2:1 Sebastian Bergier (28.), 2:2 Mbaye N'Diaye (49.).

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Marcel Krajewski, Przemysław Wiśniewski, Ricardo Visus, Christopher Cheng - Angel Baena (65. Karol Świderski), Juljan Shehu, Emil Kornvig (81. Lindon Selahi), Fran Alvarez, Mariusz Fornalczyk (90+5. Mateusz Żyro) - Sebastian Bergier.

Motor Lublin: Mihai Popa - Thomas Santos, Bartosz Bereszyński (83. Tin Plavotic), Marek Bartos, Filip Luberecki - Mateusz Łęgowski (78. Kikis), Yacine Bourhane (63. Paskal Meyer), Ivo Rodrigues - Mbaye N'Diaye (83. Florian Haxha), Karol Czubak, Fabio Ronaldo (78. Makan Aiko).

Żółte kartki: Juljan Shehu, Christopher Cheng, Marcel Krajewski - Filip Luberecki, Paskal Meyer.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów 17 256.

HP, PAP