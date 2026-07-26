Sensacja w Pradze! 18-latka wygrała turniej WTA

Tagger grała dotychczas w jednym finale. Natomiast urodzona w Kijowie, ale mieszkająca w Warszawie Snigur zadebiutowała w decydującym spotkaniu; ma na koncie tylko triumf w imprezie będącej odpowiednikiem challengera (WTA 125).

W 2024 roku, tuż przed igrzyskami w Paryżu, w finale w Pradze Magda Linette pokonała Magdalenę Fręch.

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Natomiast w ubiegłym roku w decydującym pojedynku w stolicy Czech Marie Bouzkova wygrała z inną reprezentantką gospodarzy, niedawną triumfatorką Wimbledonu - Lindą Noskovą.

Tym razem kibice gospodarzy nie zobaczyli swoich rodaczek w finale. W sobotnich półfinałach odpadły obie czeskie tenisistki. Rozstawiona z numerem drugim Barbora Krejcikova, triumfatorka French Open 2021 i Wimbledonu 2024, przegrała z Tagger 7:6, (7-5), 3:6, 6:7 (4-7), a Tereza Valentova ze Snigur 6:7 (4-7), 3:6.

Tagger została dziesiątą w historii Austriaczką, która znalazła się na liście zwyciężczyń turniejów WTA.

Przed turniejem w Pradze zajmowała 74. miejsce na światowej liście, a teraz awansuje do czołowej pięćdziesiątki - w okolice 45. lokaty.

W 2. rundzie gry podwójnej odpadła tutaj Weronika Falkowska, której partnerowała amerykańska tenisistka Alana Smith.

Wynik finału:

Lilli Tagger (Austria) - Daria Snigur (Ukraina, 8) 7:6 (7-3), 6:2.

PAP