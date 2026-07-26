Sztab reprezentacji przerwał milczenie w sprawie odmów gry w kadrze. "Byłem zszokowany"

Lavarini jeszcze w kwietniu ogłosił szeroką kadrę reprezentacji Polski na sezon 2026. W rozmowie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej selekcjoner zdradził jednak, że niektóre zawodniczki odrzuciły jego powołania.

- Jestem ciekaw, jakim echem odbiły się słowa Asi Wołosz o rezygnacji z gry w reprezentacji Polski. To były mocne słowa, rzucone już po jakimś czasie, to było takie "wrzucenie kamyczka", ale bez wskazywania palcem. Nie mamy dziś w kadrze Centki-Tietianiec, Smarzek, Góreckiej, Nowickiej czy Różańskiej. Zastanawiam się, czy te dziewczyny dostają powołania i odmawiają, sam byłem ciekaw, jak to się rozwinie. Wyobraźmy sobie tylko, jak wyglądałaby reprezentacja, gdyby te pięć gotowych do gry zawodniczek było w kadrze - powiedział Jakub Bednaruk.

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W tej sprawie wypowiedział się kierownik kadry, Szymon Szlendak.

- To jest temat rzeka i na pewno nie jest to temat łatwy. W mediach pojawia się wiele teorii, ponieważ trener Lavarini skupia całą swoją uwagę na dziewczynach z obecnej kadry, ale są też zawodniczki, do których dzwoni i słyszy odmowę. Nie chciałbym wrzucać wszystkich do jednego worka, bo wiadomo, że powody bywają różne. Przyznam jednak, że ja, jako młody kierownik zespołu, byłem zszokowany. Kiedy na przykład chcieliśmy w zeszłym sezonie powołać Dominikę Pierzchałę, czy to na Uniwersjadę, czy na finały Ligi Narodów i mistrzostwa świata, i słyszałem odmowę, to po prostu nie wiedziałem, jak się zachować. Wydaje mi się, że te wartości są dziś u niektórych nieco inaczej poustawiane i siatkówka klubowa stała się dla nich ważniejsza niż gra w kadrze - podkreślił Szlendak.

Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego Ligi Narodów w Makau. Decydujące okazało się spotkanie z Japonią, w którym nasze zawodniczki, choć prowadziły 2:0, przegrały 2:3.

- Wiele razy powtarzałam, że żyjemy w dobrych czasach, w których dziewczyny chcą jeździć na zgrupowania reprezentacji. Niestety, teraz znów dożyliśmy momentu, gdy zawodniczki nie chcą grać w kadrze. Jako byłej reprezentantce pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że te odmowy są podyktowane kwestiami zdrowotnymi lub naprawdę ważnymi względami. Po prostu nie wyobrażam sobie, że zawodniczki, które normalnie trenują i są gotowe do gry, odmawiają występów w kadrze - orzekła Joanna Podoba-Malicka.

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ŁO, Polsat Sport