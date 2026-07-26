Sztab reprezentacji przerwał milczenie w sprawie odmów gry w kadrze. "Byłem zszokowany"
Siatkarska reprezentacja Polski kobiet nie zdołała awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Stefano Lavarini, trener naszej kadry, zdradził, że jeszcze przed sezonem kilka zawodniczek odmówiło mu zaproszenia do zgrupowanie. W studiu Polsatu Sport wywiązała się na ten temat dyskusja, w której głos zabrał m.in. Szymon Szlendak, kierownik zespołu.
Lavarini jeszcze w kwietniu ogłosił szeroką kadrę reprezentacji Polski na sezon 2026. W rozmowie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej selekcjoner zdradził jednak, że niektóre zawodniczki odrzuciły jego powołania.
- Jestem ciekaw, jakim echem odbiły się słowa Asi Wołosz o rezygnacji z gry w reprezentacji Polski. To były mocne słowa, rzucone już po jakimś czasie, to było takie "wrzucenie kamyczka", ale bez wskazywania palcem. Nie mamy dziś w kadrze Centki-Tietianiec, Smarzek, Góreckiej, Nowickiej czy Różańskiej. Zastanawiam się, czy te dziewczyny dostają powołania i odmawiają, sam byłem ciekaw, jak to się rozwinie. Wyobraźmy sobie tylko, jak wyglądałaby reprezentacja, gdyby te pięć gotowych do gry zawodniczek było w kadrze - powiedział Jakub Bednaruk.
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W tej sprawie wypowiedział się kierownik kadry, Szymon Szlendak.
- To jest temat rzeka i na pewno nie jest to temat łatwy. W mediach pojawia się wiele teorii, ponieważ trener Lavarini skupia całą swoją uwagę na dziewczynach z obecnej kadry, ale są też zawodniczki, do których dzwoni i słyszy odmowę. Nie chciałbym wrzucać wszystkich do jednego worka, bo wiadomo, że powody bywają różne. Przyznam jednak, że ja, jako młody kierownik zespołu, byłem zszokowany. Kiedy na przykład chcieliśmy w zeszłym sezonie powołać Dominikę Pierzchałę, czy to na Uniwersjadę, czy na finały Ligi Narodów i mistrzostwa świata, i słyszałem odmowę, to po prostu nie wiedziałem, jak się zachować. Wydaje mi się, że te wartości są dziś u niektórych nieco inaczej poustawiane i siatkówka klubowa stała się dla nich ważniejsza niż gra w kadrze - podkreślił Szlendak.
Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego Ligi Narodów w Makau. Decydujące okazało się spotkanie z Japonią, w którym nasze zawodniczki, choć prowadziły 2:0, przegrały 2:3.
- Wiele razy powtarzałam, że żyjemy w dobrych czasach, w których dziewczyny chcą jeździć na zgrupowania reprezentacji. Niestety, teraz znów dożyliśmy momentu, gdy zawodniczki nie chcą grać w kadrze. Jako byłej reprezentantce pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że te odmowy są podyktowane kwestiami zdrowotnymi lub naprawdę ważnymi względami. Po prostu nie wyobrażam sobie, że zawodniczki, które normalnie trenują i są gotowe do gry, odmawiają występów w kadrze - orzekła Joanna Podoba-Malicka.