Tragedia w górach. Pięcioro alpinistów nie żyje

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Pięcioro bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus (5642 m n.p.m.) - podał w niedzielę bośniacki portal Klix, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów i wypowiedź członka klubu wspinaczkowego, do którego należeli alpiniści.

Widok z lotu ptaka na górzysty teren z rzekami i chmurami.
fot. PAP/Abaca
Tragedia w górach. Pięcioro alpinistów nie żyje

Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, natomiast drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali trafili do szpitala i są obecnie badani przez lekarzy - zaznaczył Klix.

 

W tragedii zginęło troje mężczyzn i dwie kobiety - dodano.

 

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Informacja o tym, że grupa utknęła na Elbrusie i nie jest w stanie zejść, pojawiła się w sobotę. Według lokalnych przewodników warunki pogodowe w momencie rozpoczęcia wspinaczki były początkowo stosunkowo sprzyjające. Pogoda jednak gwałtownie się pogorszyła; prędkość wiatru osiągnęła 45 kilometrów na godzinę, a następnie wzrosła do 70 kilometrów na godzinę.

 

Wszyscy członkowie wyprawy byli doświadczonymi alpinistami, mającymi na koncie liczne wejścia na szczyty przekraczające 5000 metrów nad poziomem morza. Niektórzy z nich należeli do Górskiego Pogotowia Ratunkowego w Zenicy oraz towarzystwa alpinistycznego „Vedro” - przypomniały bośniackie media.

 

Kenan Hrustanović, szef Górskiego Pogotowia Ratunkowego Zenica, potwierdził, że alpiniści pochodzili z położonej w centrum BiH Zenicy.

 

Minister spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny Elmedin Konaković poinformował, że resort od godzin porannych podejmuje działania w związku z doniesieniami o tragedii na górze Elbrus. Zaznaczył, że ministerstwo niezwłocznie nawiązało kontakt z ambasadą BiH w Moskwie w celu ustalenia pełnych okoliczności wypadku.

PAP
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