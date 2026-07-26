Finał Ligi Narodów siatkarek: Turcja - Brazylia. Relacja live i wynik na żywo

Turcja zagra z Brazylią w wielkim finale tegorocznej edycji Ligi Narodów. Będzie to starcie trzeciej i czwartej drużyny fazy interkontynentalnej. Obie miały bilans meczów 9-3, a Brazylijki wywalczyły o jeden punkt więcej. Wyżej w tabeli tej części rozgrywek były Stany Zjednoczone (odpadły w ćwierćfinale) oraz Włochy (grają o trzecie miejsce).

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Turniej finałowy VNL 2026 w Makau siatkarki reprezentacji Turcji rozpoczęły od zwycięstwa 3:1 w meczu z Kanadą; w półfinale pewnie pokonały Chiny 3:0. Brazylijki w ćwierćfinale wygrały z Japonią 3:1, a w starciu o finał zwyciężyły po zaciętej rywalizacji z broniącymi tytułu Włoszkami 3:2.

Turczynki zdobyły dotychczas trzy medale Ligi Narodów, po jednym w każdym kolorze - złoto (2023), srebro (2018) oraz brąz (2021). Brazylijki nigdy jeszcze nie wygrały rozgrywek VNL, a mają w kolekcji aż cztery srebrne medale (2019, 2021, 2022, 2025). Kto zwycięży w finale tegorocznej edycji?

Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Siatkarki reprezentacji Polski w trzech poprzednich latach wywalczyły brązowe medale.

Kiedy finał Ligi Narodów Turcja - Brazylia?

Relacja na żywo i wynik meczu Turcja - Brazylia w niedzielę 26 lipca o godzinie 13.30 na Polsatsport.pl.