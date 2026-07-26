Wygrały drugi raz w historii! Poznaliśmy najlepszą drużynę Ligi Narodów siatkarek

W premierowej odsłonie nie brakowało zaciętej walki obu ekip. Lepiej rozpoczęły Brazylijki (8:10), tureckie siatkarki na moment odwróciły wynik (11:10), ale później znów przewagę miała ekipa trenera Ze Roberto (14:17), która w tym secie lepiej od rywalek prezentowała się w ataku. W końcówce Turczynki przegrywały 18:23, ale zerwały się do walki i złapały kontakt (22:23). Brazylia obroniła korzystny wynik - punktowy blok dał piłkę setową, a atak Kisy Nascimento ustalił wynik na 23:25.

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Brazylijki udanie otworzyły drugą partię (3:6), szybko jednak do głosu doszła reprezentacja Turcji (7:6). Tureckie siatkarki poprawiły grę w ataku i miały przewagę (15:11), a przeciwniczki goniły wynik i odrabiały straty (17:17 - po asie Any Cristiny, 20:20). W końcówce trzy ważne punkty (dwa ataki i blok)zdobyła Hande Baladin (24:21), która jednak nie mogła skończyć ostatniej akcji; zrobiła to Melissa Vargas, która zamknęła seta mocnym uderzeniem po bloku rywalek (25:23).

W kolejnej odsłonie również oglądaliśmy zaciętą rywalizację obu zespołów. Lepiej zaczęła Turcja (5:3), później serię akcji wygrały Brazylijki (5:8) i na przestrzeni seta wynik oscylował wokół remisu. Znów decydowała końcówka, która przyniosła sporo emocji. Turczynki prowadziły 23:21, siatkarki Canarinhas wyrównały (23:23), ale Melissa Vargas wywalczyła piłkę setową dla Turcji. Rosamaria doprowadziła do gry na przewagi, w której jednak górą były tureckie siatkarki; autowy atak rywalek dał im wygraną 26:24.

Set numer cztery to efektowne otwarcie Turczynek (5:1, 8:2). Siatkarki z Ameryki Południowej nie złożyły broni, zmniejszyły różnicę do trzech oczek (10:7), by później, po ataku Any Cristiny, złapać kontakt (15:14). Wreszcie dogoniły rywalki, gdy skutecznie zaatakowała Ana Cristina (18:18). Tureckie siatkarki przebudziły się jednak we właściwym momencie. Końcówkę rozegrały po swojej myśli - kapitalnie dysponowana Melissa Vargas wywalczyła piłkę meczową, a Elif Sahin kiwką przypieczętowała triumf reprezentacji Turcji (25:21).

Finał Ligi Narodów. Skrót meczu Turcja - Brazylia:

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Najwięcej punktów: Melissa Vargas (33), Hande Baladin (19), Ilkin Aydin (15) – Turcja; Ana Cristina (25), Rosamaria Montibeller (19), Julia Bergmann (15), Luzia Nezzo (11) – Brazylia. Obie ekipy stworzyły bardzo dobre, zacięte widowisko, w którym nie brakowało efektownych akcji i kapitalnych obron.

Turczynki zdobyły wcześniej trzy medale Ligi Narodów, po jednym w każdym kolorze - złoto (2023), srebro (2018) oraz brąz (2021). Brazylijki nigdy jeszcze nie wygrały rozgrywek VNL, a mają już w kolekcji aż pięć srebrnych krążków (2019, 2021, 2022, 2025, 2026).



Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Włoch, która pokonała w meczu o trzecie miejsce Chiny 3:1.

Turcja – Brazylia 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21)

Turcja: Elif Sahin, Ilkin Aydin, Sinead Jack-Kisal, Hande Baladin, Zehra Gunes, Melissa Vargas – Gizem Orge (libero) oraz Cansu Ozbay, Saliha Sahin, Eylul Yatgin. Trener: Daniele Santarelli.

Brazylia: Ana Cristina, Rosamaria Montibeller, Diana Duarte, Luzia Nezzo, Roberta Ratzke, Julia Bergmann – Marcelle Arruda (libero) oraz Macris Carneiro, Kisy Nascimento, Maiara Basso, Helena Wenk Hoengen. Trener: Ze Roberto.

Sędziowie: Denny Cespedes (Dominikana) – Vladimir Simonovic (Szwajcaria).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026