Tym razem się nie udało. Złe otwarcie sezonu Rakowa

W porównaniu do czwartku, w składzie gospodarzy nastąpiły trzy zmiany: zamiast Adina Molnara od początku grał Tomasz Pieńko, Michael Ameyaw ustąpił miejsca Erickowi Otieno, ale największe zaskoczenie stanowiła obsada bramki - Kacpra Trelowskiego zastąpił debiutant Wiktor Żołneczko, który w kwietniu skończył dopiero 17 lat.

Początek meczu należał do gości, którzy jednak nie potrafili zagrozić bramce „Medalików". Ich akcje były na ogół przerywane przed polem karnym gospodarzy, a jedyny groźny strzał - Olafa Kobackiego w 8. min. - został zablokowany.

Raków zaczął przejmować inicjatywę dopiero po kwadransie i w 17. min. Rafała Leszczyńskiego spróbował zaskoczyć Władysław Koczergin, ale uderzona z 18 metrów piłka minęła cel.

Wisła uzyskała prowadzenie w 37. min., gdy po dalekim wrzucie z autu z prawej strony w wykonaniu Adama Radwańskiego piłkę podbił Oskar Repka, ale zrobił to tak niefortunnie, że spadła ona na nogę Marcina Flisa, który uderzeniem z woleja pokonał Żołneczkę. Raków miał szansę na wyrównanie dopiero w czasie doliczonym przez arbitra, ale jeden z płockich obrońców wybił piłkę na róg.

Gospodarze zaraz po przerwie mieli kolejną szansę, lecz Mahir Emreli posłał piłkę obok słupka. Częstochowianie zostali jednak szybko skarceni, bo w 49. min. stracili drugiego gola. Tym razem Flis zdecydował się na dośrodkowanie z lewej strony, ale piłka poleciała wprost w ręce Żołneczki, tyle że 17-latek jej nie utrzymał, a stojący przed nim Żan Rogelj wykorzystał okazję. Gospodarze reklamowali jeszcze poprzedzający tę akcję faul na Repce, ale analiza VAR tego nie potwierdziła i gol został uznany.

W 59. min. Żołneczko zrehabilitował się za wcześniejszy kiks i w pięknym stylu odbił piłkę po efektownym strzale nożycami, jakim popisał się Marcus Haglind Sangre.

W 62. min. Jean Carlos wpadł z prawej strony w pole karne Wisły i tam został ostro zatrzymany przez Juricę Prsira, ale sędzia Paweł Malec nie dopatrzył się przewinienia ze strony Chorwata. Za chwilę jednak odgwizdał faul jego rodaka w barwach Rakowa, czyli Frana Tudora, a kapitan gospodarzy zobaczył jeszcze żółtą kartkę. Ale w tym momencie do gry włączył się VAR i arbiter został wezwany do monitora, a pięciominutowej przerwie w grze zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego dla Częstochowian, lecz kartki dla Tudora nie cofnął.

Pewnym egzekutorem „jedenastki" okazał się Makuch, a kontaktowa bramka wyraźnie podbudowała gospodarzy. Niewiele brakowało, a w 71. min. Makuch wykorzystałby nonszalancję Leszczyńskiego, a w 72. Adin Molnar był o centymetry od skierowania piłki do siatki. Raków niemal seryjnie egzekwował rzuty wolne i rożne, ale efektu w postaci wyrównania nie było.

Tymczasem w 80. min. po starciu z jednym z rywali drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, zobaczył Tudor, ale ponownie interweniował VAR i okazało się, że kapitan Częstochowian nie popełnił przewinienia.

Raków do końca walczył o remis, ale dwóch dogodnych sytuacji nie wykorzystał Adam Basse. Najbliższy wyrównania był jednak Makuch, który w 8. min. czasu doliczonego trafił w słupek. Chwilę później błąd popełnił Jerzy Napieraj (który w 24. min. zastąpił kontuzjowanego Stratosa Svarnasa) i szansę na bramkę dla Wisły miał Łukasz Sekulski, ale gracz Rakowa zdołał odzyskać piłkę i wynik już nie uległ zmianie.

Raków Częstochowa - Wisła Płock 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Marcin Flis (37), 0:2 Żan Rogelj (49), 1:2 Patryk Makuch (68-karny).

Raków Częstochowa: Wiktor Żołneczko - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas (24. Jerzy Napieraj) - Jean Carlos Silva, Oskar Repka, Władysław Koczerhin (46. Marko Bulat), Erick Otieno (56. Michael Ameyaw) - Patryk Makuch, Tomasz Pieńko (82. Adam Basse), Mahir Emreli (56. Adin Molnar).

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Marcin Flis - Żan Rogelj, Adam Radwański (87. Fabian Hiszpański), Dani Pacheco, Patryk Kun - Jorge Jimenez (70. Krystian Pomorski), Olaf Kobacki (46. Jurica Prsir), Said Hamulić (63. Łukasz Sekulski).

Żółte kartki: Fran Tudor - Olaf Kobacki, Jurica Prsir, Dani Pacheco.

Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów: 5 227.

PAP