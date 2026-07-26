Van Assche wygrał turniej w Estoril. Pierwszy tytuł w karierze

Obaj tenisiści po raz pierwszy wystąpili w decydującej rundzie imprezy tej lub wyższej rangi.

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W 2024 roku imprezę w Estoril wygrał Hubert Hurkacz. W trwającej edycji nie było żadnego polskiego singlisty, a Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w 1. rundzie debla.

Wynik finału:

Luca Van Assche (Francja) - Alexander Blockx (Belgia, 4) 6:4, 4:6, 7:5.

HP, Polsat Sport