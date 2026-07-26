Van Assche wygrał turniej w Estoril. Pierwszy tytuł w karierze
Francuz Luca Van Assche pokonał rozstawionego z numerem czwartym Belga Alexandra Blockxa 6:4, 4:6, 7:5 w finale turnieju ATP 250 w portugalskim Estoril. To jego pierwszy tytuł w karierze.
Luca Van Assche wygrał z Alexandrem Blockxem
Obaj tenisiści po raz pierwszy wystąpili w decydującej rundzie imprezy tej lub wyższej rangi.
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W 2024 roku imprezę w Estoril wygrał Hubert Hurkacz. W trwającej edycji nie było żadnego polskiego singlisty, a Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w 1. rundzie debla.
Wynik finału:
Luca Van Assche (Francja) - Alexander Blockx (Belgia, 4) 6:4, 4:6, 7:5.Przejdź na Polsatsport.pl
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