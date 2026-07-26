Walka do końca! Finałowy etap Rajdu Polski

W harmonogramie porannej sobotniej pętli 82. Rajdu Polski znajdowały się trzy próby – Jastrzębie-Zdrój, Ochaby oraz Gmina Jasienica. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk bardzo dobrze rozpoczęli zmagania – od 2. miejsca, ze stratą zaledwie 0,7 s do zwycięzców. Natomiast na odcinku Ochaby doszło do wypadku załogi Dominik Stritesky/Ondrej Krajca. Miko i Szymon jako pierwsi dotarli na miejsce i udzielili pomocy swoim czeskim kolegom. Ostatecznie pierwszy przejazd Ochab został odwołany a zawodników skierowano trasą alternatywną na odcinek Gmina Jasienica.

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W większości popołudniowej pętli Marczyk i Gospodarczyk prezentowali dobre tempo, choć na Ochabach stracili nieco więcej czasu. W pozostałych przypadkach dojeżdżali do mety w ścisłej czołówce – zawsze na 2. pozycji, zawsze ze stratą mniej, niż 1 sekundy do zwycięzców. Ostatecznie załoga ORLEN Team kończy sobotę na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej rajdu. Ich strata do liderów wynosi jednak zaledwie 10,7 sekundy.

- Kończymy sobotni etap 82. Rajdu Polski w dobrych nastrojach. Myślę, że możemy być zadowoleni ze swojego tempa na odcinkach Jastrzębie-Zdrój oraz Gmina Jasienica. Mieliśmy tam dobrą prędkość. Niestety, straciliśmy więcej czasu na próbie Ochaby. To była dosyć bolesna strata, natomiast losy rajdu nadal nie są rozstrzygnięte. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z czołówką. Teraz chcemy się wyspać i przygotować do niedzielnych odcinków. Znamy je i chcemy nawiązać walkę o najwyższe lokaty – powiedział na mecie sobotniego etapu Miko Marczyk.

- To był bardzo wymagający etap, natomiast cieszę się, bo nadal jesteśmy w grze o wysokie pozycje. Mieliśmy dzisiaj trudne momenty. Na porannym odcinku Ochaby pomagaliśmy kolegom, którzy mieli wypadek. To nigdy nie są łatwe sytuacje i to trochę na nas wpłynęło. Natomiast zebraliśmy się i byliśmy w stanie kontynuować walkę jadąc dobrym tempem – zakończył Szymon Gospodarczyk.

W niedzielę na zawodników czekają dwukrotne przejazdy odcinków Kiczyce, Hażlach oraz Województwo Śląskie. Nowością w harmonogramie jest natomiast legendarna próba Przegibek. Tam zawodnicy zmierzą się tylko jeden raz – z samego rana.

Informacja prasowa