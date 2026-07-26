Ważne decyzje ChKS Chełm! Dwaj zagraniczni siatkarze zagrają w klubie w przyszłym sezonie

Amirhossein Esfandiar (rocznik 1999) to siatkarz reprezentacji Iranu, który gra na pozycji przyjmującego. W swojej karierze reprezentował barwy klubów: Kalleh Mazandaran, VC Greenyard Maaseik, Labanyat Haraz Amol, Ural Ufa, Tianjin Food Group oraz Foolad Sirjan Iranian (Iran).

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Przed sezonem 2025/2026 dołączył do ChKS i szybko stał się jednym z liderów drużyny. W swoim pierwszym sezonie w Chełmie zdobył 330 punktów. Dwukrotnie odbierał statuetkę dla najlepszego zawodnika spotkania.

Jay Blankenau (rocznik 1989) to rozgrywający z Kanady. W PlusLidze grał wcześniej w latach 2021-22 w barwach Projektu Warszawa. W swej karierze grał też w klubach z Niemiec, Belgii, Turcji, Francji, Grecji oraz w reprezentacji Kanady.

Od 2024 roku jest siatkarzem ChKS Chełm. Dołączył do zespołu jeszcze w PLS 1. Lidze i walnie przyczynił się do awansu na najwyższy szczebel rozgrywkowy. W minionym sezonie zagrał w 24 spotkaniach ekipy z Chełma.

Wcześniej klub poinformował, że nowy kontrakt podpisał Mariusz Marcyniak. Doświadczony środkowy oraz kapitan biało-zielonych będzie reprezentował barwy ChKS Chełm również w sezonie 2026/2027.

RM, Polsat Sport, siatkowkachks.pl