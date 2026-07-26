Wybór był oczywisty! Ogłoszono MVP Ligi Narodów siatkarek

Melissa Vargas urodziła się w 1999 roku na Kubie. Od 2023 roku gra w reprezentacji Turcji. Dwukrotnie wygrała z tą kadrą Ligę Narodów (2023, 2026), zdobyła złoto mistrzostw Europy (2023) oraz srebro mistrzostw świata (2025).

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2026. Turniej finałowy. Wyniki i skróty meczów

Nagrodę MVP Ligi Narodów otrzymała po raz drugi w karierze. Była też uznana MVP i najlepszą atakującą mistrzostw Europy oraz najlepszą atakującą mistrzostw świata.

Melissa Vargas podczas turnieju finałowego VNL 2026 w Makau imponowała formą. W ćwierćfinale z Kanadą (3:1) zdobyła 27 punktów, w półfinale z Chinami (3:0) - 23, a w finale z Brazylią (3:1) wywalczyła dla swej drużyny aż 33 oczka.

Najlepsze akcje Melissy Vargas w finale Ligi Narodów 2026 w materiale wideo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport