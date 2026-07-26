Wymarzony debiut Polaka za granicą! Dwa gole i zwycięstwo

Sprowadzony w lipcu z Górnika Zabrze za 2,4 mln euro Nowak rozpoczął starcie w podstawowym składzie. Poza kadrą meczową znalazł się z kolei pozyskany latem z Arki Gdynia za milion euro Oskar Kubiak.

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Niedzielne spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla gości. W 12. minucie rozpędzony Pavel Juroska dostał piłkę na wolne pole. Nie dał się dogonić rywalom, wbiegł w pole karne i bardzo mocnym strzałem pokonał bramkarza.

Bardzo szybko zareagowali gospodarze. Po wrzucie z autu powstało zamieszanie w polu karnym. Piłka trafiła do Mojmira Chytila, który efektownie uderzył futbolówkę i zdobył bramkę.

Dwie minuty później Slavia wyszła na prowadzenie. Gola w swoim debiucie w nowych barwach strzelił Wiktor Nowak, który wykorzystał błąd bramkarza i umieścił piłkę w siatce.

W 42. minucie Polak został ukarany żółtą kartką. Błyskawicznie się jednak zrehabilitował. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy 21-latek skorzystał z błędu rywali, którzy nie potrafili przejąć ani nawet wybić futbolówki. Ta poleciała wzdłuż bramki, a Nowak z bliska wbił ją do bramki.

Slovacko miało jeszcze mniejsze szanse na odrobienie strat po zdarzeniu z 60. minuty. Juroska próbował odebrać piłkę Mikulasowi Konecny'emu, ale zrobił to niezgodnie z przepisami i popełnił brutalny faul. Sędzia po konsultacji z systemem VAR nie zawahał się i wyrzucił go z boiska.

Po chwili boisko opuścił niepodważalny bohater tego starcia Wiktor Nowak. W 75. minucie drugie tego dnia trafienie zaliczył Chytil, który pewnie wykorzystał rzut karny.

W końcówce spotkania nie działo się zbyt wiele, choć w doliczonym czasie gry arbiter pokazał kolejną czerwoną kartkę. Tym razem obejrzał ją Konecny, który wcześniej został boleśnie sfaulowany przez Juroska.

Do końca wynik już się nie zmienił. Ostatecznie Slavia wygrała 5:1 i kapitalnie zainaugurowała sezon ligowy.

Slavia Praga - Slovacko 5:1 (4:1)

Bramki: Chytil (14', 75' k.), Nowak (16', 45+1'), Ouanda (35') - Juroska (12')

Slavia Praga: Marković - Holes, N'Guessan, Konecny - Pitak (65' Provod), Sadilek, Nowak (65' Kacor), Kolisek (46' Labik) - Ouanda (65' Ayaosi), Chytil (77' Chaloupek), Sturm

Slovacko: Urban - Kral, Stojcevski, Stepanek (81' Behiratche) - Ndefe (77' Svidersky), Kostadinov (85' Hruska), Travnik, Blahut - Havlik (46' Dolznikov), Puskac (46' Niarchos), Juroska

Żółte kartki: Kolisek, Nowak, Sturm

Czerwona kartka: Konecny (90+5') - Juroska (60')

HP, Polsat Sport