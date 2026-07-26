Wypadek na trasie Rajdu Polski. Zawodnicy trafili do szpitala
Do wypadku doszło w niedzielę na trasie samochodowego 82. Rajdu Polski w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy poinformowali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się. Obaj zawodnicy trafili do szpitala.
Organizatorzy rajdu podali, że do zdarzenia doszło na 11 odcinku specjalnym – Hażlach. Po wypadku został on przerwany.
W sobotę podczas zawodów doszło do dwóch wypadków – w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafiło do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża.
82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy. Po sobotnich zmaganiach prowadzi Teemu Suninen (Skoda Fabia RS Rally2).Przejdź na Polsatsport.pl
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