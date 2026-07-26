Wypadek na trasie Rajdu Polski. Zawodnicy trafili do szpitala

Moto

Do wypadku doszło w niedzielę na trasie samochodowego 82. Rajdu Polski w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy poinformowali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się. Obaj zawodnicy trafili do szpitala.

Karetka pogotowia jadąca po szutrowej drodze podczas rajdu, z widoczną zieloną trawą w pierwszym planie i drzewami w tle.
fot. PAP

Organizatorzy rajdu podali, że do zdarzenia doszło na 11 odcinku specjalnym – Hażlach. Po wypadku został on przerwany.

 

W sobotę podczas zawodów doszło do dwóch wypadków – w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafiło do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża.

 

82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy. Po sobotnich zmaganiach prowadzi Teemu Suninen (Skoda Fabia RS Rally2).

PAP
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MOTORAJDY
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