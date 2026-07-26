Wypadek na trasie Rajdu Polski. Zawodnicy trafili do szpitala

Organizatorzy rajdu podali, że do zdarzenia doszło na 11 odcinku specjalnym – Hażlach. Po wypadku został on przerwany.

W sobotę podczas zawodów doszło do dwóch wypadków – w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafiło do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża.

82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy. Po sobotnich zmaganiach prowadzi Teemu Suninen (Skoda Fabia RS Rally2).

PAP