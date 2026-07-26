Złoty i srebrny medal Polek w Medemblik

U dziewcząt ścigało się 26 duetów z 16 krajów. Lewandowska (AZS AWFiS Gdańsk) i Zwara (MKŻ Arka Gdynia) zdominowały mistrzostwa. Biało-Czerwone wygrały cztery z 12 wyścigów, ponadto cztery razy drugie dopłynęły na metę.

Skórnóg (ChKŻ Chojnice) i Sobczak (Nauticus YC Olsztyn) zgromadziły tyle samo punktów ile Japonki Manase Ichihashi i Rinko Goto, a o srebrnym medalu Polek zadecydowała większa liczba pierwszych lokat – 3 do 0.

To kolejny sukces tych załóg. W zeszłym roku w listopadzie na mistrzostwach Europy juniorów w Palermo oba teamy także zameldowały się na podium, ale odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. W gronie 53 chłopięcych załóg z 22 państw najlepsi okazali się ubiegłoroczni brązowi medaliści tej imprezy oraz aktualni wicemistrzowie Europy w tej kategorii wiekowej Włosi Lorenzo Pezzilli i Tobia Torroni.

13. lokatę zajęli Kawałko (OKŻ Olsztyn) i Kocięda (AZS AWFiS Gdańsk), a 46. Krzysztof Królik (ChKŻ Chojnice) i Krzysztof Ołowiak (YC Gdańsk).

PAP