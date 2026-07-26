Znamy zwycięzców ORLEN Beach Volley Tour Rzeszów 2026

Turniej w Rzeszowie przyniósł wiele emocji.

Wśród kobiet najlepsze okazały się Zuzanna Michalska i Natalia Okła, które ograły w finale Aleksandrę Chyłę iNicole Jochym-Florczyk w dwóch setach.



Z kolei wśród mężczyzn triumfowali Litwini. Arnas Rumsevicius i Karolis Palubinskas pokonali w finale Kamila Warzochę i Mikołaja Kaczmarka również w dwóch partiach.

Turniej kobiet:

Półfinały:



Łunio, U./Kruczek, M. – Michalska, Z./Okła, N. 1:2 (27:25, 14:21, 16:18)

Saad, M./Vlk, M. – Chyła, A./Jochym-Florczyk, N. 0:2 (20:22, 15:21)

Mecz o brąz:



Łunio, U./Kruczek, M. – Saad, M./Vlk, M. 2:1 (17:21, 21:12, 18:16)

Finał:



Michalska, Z./Okła, N. – Chyła, A./ ochym-Florczyk, N. 2:0 (21:17, 21:18)

Turniej mężczyzn:

Półfinały:



Hadrava, J./Dzavoronok, D. – Warzocha, K./Kaczmarek, M. 0:2 (16:21, 18:21)

Skrajny, J./Bidziński, M. – Rumsevicius, A. /Palubinskas , K. 0:2 (15:21, 14:21)

Mecz o brąz:



Hadrava, J./Dzavoronok, D. – Skrajny, J./Bidziński, M. 2:1 (23:25, 21:14, 15:8)

Finał:



Warzocha, K./Kaczmarek, M. – Rumsevicius, A./Palubinskas, K. 0:2 (18:21, 15:21)

Polsat Sport, pzps.pl