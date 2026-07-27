Miedź w poprzednim sezonie zajęła ósme miejsce w tabeli 1. Ligi, jednak o prawo gry w barażach walczyła do samego końca rozgrywek. Co prawda w ostatniej kolejce Legniczanie pokonali Puszczę Niepołomice, ale niekorzystne wyniki na innych stadionach ostatecznie pozbawiły ich szansy na walkę o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

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Podbeskidzie to z kolei tegoroczny beniaminek Betclic 1. Ligi. Piłkarze z Bielska-Białej w finałowym starciu barażowym 2. ligi pokonali na własnym stadionie Sandecję Nowy Sącz 3:1. Tym samym, po dwóch sezonach spędzonych na trzecim szczeblu rozgrywkowym, wywalczyli upragniony powrót na zaplecze PKO BP Ekstraklasy.

Ostatnie starcie tych zespołów miało miejsce w maju 2024 roku. Wówczas wygrała ekipa z Dolnego Śląska, która rozbiła rywali aż 6:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Podbeskidzie Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek 19:00.

ŁO, Polsat Sport