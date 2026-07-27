Burza we włoskiej piłce! Czołowe twarze odchodzą z reprezentacji
Paolo Maldini i Leonardo zrezygnowali odpowiednio z roli dyrektora technicznego i doradcy włoskiej federacji. Takie informacje przekazał Fabrizio Romano. Obaj zaledwie 16 dni temu objęli swoje stanowiska. Powodem ich decyzji ma być odrzucenie przez prezydenta związku Giovanniego Malago kandydatury Andrei Pirlo na stanowisko selekcjonera reprezentacji.
Ostatni czas nie jest udany dla reprezentacyjnej włoskiej piłki nożnej. Italia kolejny raz nie awansowała na mistrzostwa świata, a konsekwencje słabych wyników sportowych ciągną się do teraz.
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Kadra obecnie pozostaje bez selekcjonera po rezygnacji Gennaro Gattuso. W minionych dniach media przekonywały, że schedę po nim obejmie Andrea Pirlo.
Tak się jednak nie stanie. Prezydent włoskiego związku Giovanni Malago nie zatwierdził kandydatury Pirlo w związku z jego powiązaniami z rosyjskimi markami.
Były legendarny pomocnik był nominowany przez dyrektora technicznego Paolo Maldiniego i doradcę federacji Leonardo. Jak poinformował Fabrizio Romano, w związku z odrzuceniem ich propozycji obaj zrezygnowali ze swoich funkcji zaledwie 16 dni po rozpoczęciu pracy.
Nadal zatem nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Wcześniej, oprócz Pirlo, w mediach przewijały się również nazwiska Antonio Conte i Roberto Manciniego, a także Pepa Guardioli. Hiszpan jednak odmówił.Przejdź na Polsatsport.pl