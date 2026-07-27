Burza we włoskiej piłce! Czołowe twarze odchodzą z reprezentacji

Ostatni czas nie jest udany dla reprezentacyjnej włoskiej piłki nożnej. Italia kolejny raz nie awansowała na mistrzostwa świata, a konsekwencje słabych wyników sportowych ciągną się do teraz.

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Kadra obecnie pozostaje bez selekcjonera po rezygnacji Gennaro Gattuso. W minionych dniach media przekonywały, że schedę po nim obejmie Andrea Pirlo.

Tak się jednak nie stanie. Prezydent włoskiego związku Giovanni Malago nie zatwierdził kandydatury Pirlo w związku z jego powiązaniami z rosyjskimi markami.

Były legendarny pomocnik był nominowany przez dyrektora technicznego Paolo Maldiniego i doradcę federacji Leonardo. Jak poinformował Fabrizio Romano, w związku z odrzuceniem ich propozycji obaj zrezygnowali ze swoich funkcji zaledwie 16 dni po rozpoczęciu pracy.

Nadal zatem nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Wcześniej, oprócz Pirlo, w mediach przewijały się również nazwiska Antonio Conte i Roberto Manciniego, a także Pepa Guardioli. Hiszpan jednak odmówił.

Polsat Sport