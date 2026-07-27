Były gwiazdor Jagiellonii wraca do Ekstraklasy! Zaskakujący kierunek

Czurlinow zapisał się w pamięci polskich kibiców w sezonie 2024/2025, kiedy był wypożyczony z Burnley do Jagiellonii. Macedończyk błyskawicznie skradł serca białostockich kibiców, strzelając m. in. zwycięskiego gola w heroicznym boju Jagi z FC Kopenhaga. Łącznie zagrał w 26 meczach Ekstraklasy i zanotował 5 bramek oraz 3 asysty w rozgrywkach. Po sezonie odszedł jednak ze stolicy województwa podlaskiego. Jagiellonia walczyła o przedłużenie jego pobytu w klubie, ale wysiłki spełzły na niczym.

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W ubiegłym sezonie Czurlinow rozegrał 26 spotkań w tureckiej ekstraklasie w Kocaelisporze, gdzie trafił na zasadzie transferu definitywnego z Burnley. W przeciwieństwie do pobytu w Polsce nie trafiał tam jednak do siatki. Po roku spędzonym w Turcji Macedończyk wraca do naszego kraju.

Tym razem sieci na skrzydłowego zarzuciła Pogoń Szczecin, która poinformowała o zakontraktowaniu reprezentanta Macedonii Północnej. - Darko, witamy w Szczecinie! - czytamy na oficjalnej stronie Portowców.

Macedończyk podpisał z Pogonią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Pogoń Szczecin w pierwszej kolejce nowego sezonu Ekstraklasy przegrała z Legią Warszawa 0:1. Zwycięskiego gola dla Warszawian strzelił w doliczonym czasie gry Zoran Arsenić.

psl, Polsat Sport