El. Ligi Mistrzów: Górnik Zabrze - Fenerbahce. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Górnik Zabrze w ubiegłym tygodniu spisał się powyżej oczekiwań. Choć przegrał, to nie pozostawił po sobie złego wrażenia i stracił tylko jednego gola. W 37. minucie kapitalnie z rzutu wolnego uderzył Talisca i pokonał Philippa Schulze'a.

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Fenerbahce nie będzie zatem mogło odpuścić w rewanżu. Do Polski przyjadą zapewne najlepsi piłkarze, czyli Matteo Guendouzi, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Marco Asensio czy Mason Greenwood.

Drużyna Michala Gasparika przystąpi do starcia z wicemistrzem Turcji zmotywowana cennym zwycięstwem nad Śląskiem Wrocław na inaugurację rozgrywek Ekstraklasy. Fani liczą na kolejny udany występ Kacpra Urbańskiego, który w imponującym stylu wszedł do nowego zespołu.

Górnik Zabrze - Fenerbahce. Transmisja TV i stream online

Mecz Górnik Zabrze - Fenerbahce odbędzie się w środę 29 lipca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00. Przedmeczowe studio o godz. 18:00.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

HP, Polsat Sport