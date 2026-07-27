Emocjonalny list nowej gwiazdy Realu do zmarłej siostry. Łzy same cisną się do oczu

Yan Diomande zostanie piłkarzem Realu Madryt - poinformował w niedzielę Fabrizio Romano. Hiszpański gigant zapłaci RB Lipsk za Iworyjczyka około 100 mln euro. Zwolennikiem tego transferu był Jose Mourinho, który docenił występy 19-latka w ostatnich miesiącach w Bundeslidze oraz na mistrzostwach świata.

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Nieco ponad miesiąc temu The Players Tribune opublikował poruszający list Diomande do swojej zmarłej siostry. Poniżej jego fragment.

"Droga Roxane, pamiętasz, jak ktoś kupił mi podróbkę koszulki Manchesteru United, a ja napisałem na plecach 'Ronaldo 7' czarnym markerem? Nie wiedzieliśmy, co to znaczy być bogatym albo biednym. Znaliśmy tylko szczęście" - napisał.

"Pamiętasz, kiedy dorośli widzieli mnie grającego w piłkę i nazwali mnie 'Roberto Carlos', bo tak mocno strzelałem? I pamiętasz, jak byłem z tego powodu potajemnie zły, bo moim idolem był CR7?" - pytał retorycznie.

"Pamiętasz, jak marzyliśmy o przeprowadzce do Francji? Jak pójdziemy kiedyś na zakupy, wynajmiemy własne mieszkanie, a ja zostanę bogatym piłkarzem z samochodami i wielkim domem, a ty nie będziesz musiała się już o nic martwić. To ty zawsze wierzyłaś, że mogę być następnym Cristiano, kiedy wszyscy się śmiali" - można przeczytać.

Jeszcze nie tak dawno trudno było uwierzyć, że skrzydłowy będzie profesjonalnym piłkarzem.

"Pamiętasz, jak w wieku 15 lat przeprowadziłem się do Ameryki do szkoły średniej i tak bardzo tęskniłem za domem? Przez kilka miesięcy nie rozumiałem, co ktokolwiek mówi" - wyznał.

"Pamiętasz, jak zaprosili mnie na testy do Bournemouth? Do Chelsea, Rangers FC, Olympiakosu, Crystal Palace? Eze i Olise nawet podeszli do mnie po jednym treningu i powiedzieli: "Ej, młody, jesteś naprawdę dobry". Ale i tak mnie nie podpisali. Nawet drużyny B w MLS mnie nie chciały" - przypominał.

"Moja wiza wygasła. Moje marzenie się skończyło. Odesłali mnie z powrotem do Afryki i płakaliśmy razem. To ty nigdy nie przestałaś wierzyć. Kilka tygodni później podpisałem kontrakt z Leganes i płakaliśmy już ze szczęścia. To było wtedy, kiedy jeszcze miałem emocje. Teraz nic nie czuję. Jakbym nawet nie był człowiekiem. Od kiedy umarłaś, jestem po prostu pusty" - pisał.

Diomande zdradził, że dowiedział się o śmierci siostry przez telefon. Ktoś dosypał jej czegoś do napoju na imprezie. Miała 15 lat.

"Nie pamiętam, żebym uronił łzę w dniu, kiedy powiedzieli mi, że cię nie ma. Byłem po prostu w szoku. To było kilka tygodni po moim pierwszym meczu w Leganes. Kto debiutuje w wieku 18 lat przeciwko Realowi Madryt? To było zbyt szalone. To było marzenie. A potem stało się koszmarem" - stwierdził.

"Nie próbuję zapomnieć, bo wiem, że nigdy nie zapomnę. Jedyne, co mogę zrobić, to wykorzystać ten ból, żeby pracować jeszcze ciężej i zrobić wszystko, o czym marzyliśmy. Napisałem to, bo chcę, żebyś wiedziała, że dopilnuję, abyś żyła dalej. Dopilnuję, żeby poznali twoje imię. Cały świat" - kontynuował.

Na koniec zwrócił uwagę na zbliżające się w momencie pisania listu mistrzostwa świata. Ostatecznie rozegrał na mundialu cztery mecze, awansował do 1/16 finału, ale odpadł z turnieju po porażce WKS z Norwegią (1:2).

"Boisko to jedyne miejsce, gdzie jeszcze czuję się jak w domu. To miejsce, gdzie czuję spokój i mogę z tobą porozmawiać. Chciałbym, żebyś tu była, żebym mógł ci powiedzieć... udało się. Jutro jedziemy na mistrzostwa świata. Twój brat zagra dla Wybrzeża Kości Słoniowej, tak jak Drogba, Yaya czy Gervinho" - zakomunikował.

"Nie patrzę na to jak na mecz. Patrzę na to jak na scenę. To moja szansa, żeby pokazać całemu światu to, co ty we mnie widziałaś. Zawsze mówiłaś, że mogę być lepszy od Cristiano. (...) Zanim jeszcze miałem prawdziwe korki, mówiłaś wszystkim: "Mój brat będzie najlepszym piłkarzem na świecie". Udowodnię, że miałaś rację, albo umrę, próbując" - zakończył.

HP, Polsat Sport