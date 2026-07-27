Fani byłego mistrza KSW zaatakowali Hookera. "Piszą, że mnie zabiją"

Salahdine Parnasse został oficjalnie nowym zawodnikiem UFC. Wiemy już, że Francuz zawalczy na wrześniowej gali w Paryżu z Danem Hookerem. "Robię największy krok w mojej karierze. (...) Dam z siebie wszystko" - napisał w mediach społecznościowych.

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Trudno zaprzeczyć, że zwycięstwo nad Nowozelandczykiem pozwoliłoby byłemu podwójnemu mistrzowi KSW wbić się do czołówki rankingu kategorii lekkiej. Jak się okazuje, były rywal Mateusza Gamrota zaczął dostawać pogróżki od fanów 28-latka.

- Skala tych gróźb jest absurdalna. Nie spotkałem się z tym, nawet kiedy walczyłem z Benoitem Saint-Denisem. Teraz Francuzi piszą, że mnie zabiją - powiedział na antenie Submission Radio.

Hooker nie zamierza jednak narzekać. Przyznał wprost, że ma jeden cel.

- Kimkolwiek są fani tego d***a, są kompletnie szaleni. Naprawdę będzie mi bardzo miło znokautować tego dzieciaka i sprawić, że ci goście odszczekają swoje słowa - podsumował.

Starcie Parnasse - Hooker będzie walką wieczoru gali w UFC w Paryżu. To wydarzenie odbędzie się 5 września. Tego dnia w klatce zobaczymy również Klaudię Sygułę, która zmierzy się z Norą Cornolle.

HP, Polsat Sport