Game Changer 6. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala Game Changer 6 w Rabce-Zdroju. W walce wieczoru Michał Guzik zmierzy się z Aslambkiem Arsamikovem. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.
Podczas ostatniego wydarzenia Game Changer MMA 5 w Krakowie zobaczyliśmy w klatce m.in. Mariusza Wacha. Ten po zwycięstwie nad Kamilem Bieleckim zmierzył się w ubiegłym tygodniu z byłym mistrzem świata Tysonem Furym.
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W walce wieczoru najbliższej gali Michał Guzik, który wypadł z ostatniego pojedynku z Piotrem Golonem z powodu kontuzji, zawalczy z Aslambkiem Arsamikovem. Będzie to dla niego szansa, by przełamać serię dwóch porażek z rzędu.
Ponadto do klatki wejdą również Filip Szostak oraz Kamil Piątkiewicz, którzy zanotowali przekonujące zwycięstwa na kwietniowej gali. Po rocznej przerwie i porażce z Adrianem Grzelakiem do rywalizacji powróci również Robert Ceremuga.
Kolejny pojedynek w formule MMA stoczy efektownie walczący Olgierd Kozielski, który skrzyżuje rękawice z Łukaszem Pokutyńskim. Fani będą również świadkami starcia debiutantów Nikodema Fidelusa z Igorem Bronowskim.
Gdzie obejrzeć galę Game Changer 6?
Transmisja gali Game Changer 6 w sobotę 1 sierpnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.
Karta walk Game Changer 6
Waga półśrednia: Michał Guzik (5-2) - Aslambek Arsamikov (9-6)
Waga półśrednia: Robert Ceremuga (3-2) - Kamil Smętoch (5-5)
Waga piórkowa: Filip Szostak (4-3) - Wiktor Kucia (2-1)
Waga piórkowa: Kamil Piątkiewicz (4-2) - Jakub Syc (4-3)
Waga lekka: Olgierd Kozielski (1-0) - Łukasz Pokutyński (2-2)
Waga lekka: Nikodem Fidelus - Igor Bronowski
Waga półśrednia: Krystian Kawalec - Mateusz Cendal
Waga piórkowa: Marcin Rusin - Igor Wojnowski
Waga piórkowa: Sebastian Chrobot - Sylwester Szymański
Waga lekka: Sebastian Kozina - Dawid Koźlak
Waga ciężka: Filip Grabowski - Dominik Ryłko
Waga lekka: Maks Karkula - Wiktor Bende
Waga półśrednia: Kacper Szczerba - Filip Sabura
K1: Patryk Fliśnik - Dawid Pasternak
Cage Boxing: Hubert Muzyk - Marcin Maleszewski
K1: Maciej Sroka - Konrad Kozina
Boks: Piotr Pisarczyk - Bohdan ZahrebelnyiPrzejdź na Polsatsport.pl