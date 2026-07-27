Gwiazdor tenisa znów wycofał się z turnieju! Problemy nękają go od roku
Jack Draper nie zagra w turnieju w Waszyngtonie. Powodem wycofania się Brytyjczyka jest kontuzja lewej ręki. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy problemy zdrowotne wyjątkowo utrudniają życie 24-latkowi.
Jack Draper ostatnich miesięcy nie zaliczy do udanych. Najpierw pauzował od sierpnia 2025 do lutego tego roku, przez co opuścił Australian Open. Później Brytyjczyk wracał do gry, ale musiał zrezygnować z kolejnych dwóch Wielkich Szlemów - Roland Garros i Wimbledonu. W konsekwencji spadł na 147. miejsce w rankingu.
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Teraz Draper miał wystąpić w turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Tak się jednak nie stanie. 24-latek wycofał się z powodu kontuzji lewej ręki.
Miejsce Brytyjczyka w głównej drabince zajął szczęśliwy przegrany z eliminacji Mackenzie McDonald. Amerykanin zmierzy się ze swoim rodakiem Alexem Michelsenem.
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