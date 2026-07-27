Gwiazdor tenisa znów wycofał się z turnieju! Problemy nękają go od roku

Tenis

Jack Draper nie zagra w turnieju w Waszyngtonie. Powodem wycofania się Brytyjczyka jest kontuzja lewej ręki. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy problemy zdrowotne wyjątkowo utrudniają życie 24-latkowi.

Tenisista Jack Draper uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Jack Draper

Jack Draper ostatnich miesięcy nie zaliczy do udanych. Najpierw pauzował od sierpnia 2025 do lutego tego roku, przez co opuścił Australian Open. Później Brytyjczyk wracał do gry, ale musiał zrezygnować z kolejnych dwóch Wielkich Szlemów - Roland Garros i Wimbledonu. W konsekwencji spadł na 147. miejsce w rankingu.

 

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Teraz Draper miał wystąpić w turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Tak się jednak nie stanie. 24-latek wycofał się z powodu kontuzji lewej ręki.

 

Miejsce Brytyjczyka w głównej drabince zajął szczęśliwy przegrany z eliminacji Mackenzie McDonald. Amerykanin zmierzy się ze swoim rodakiem Alexem Michelsenem.

 

Transmisje turnieju ATP w Waszyngtonie na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

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