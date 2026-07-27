Łukasz Kaczmarek oficjalnie w nowym klubie! Głośny transfer potwierdzony

Klub z Podkarpacia w poprzednim sezonie ligowym zajął czwarte miejsce, ulegając w serii meczów o brązowy medal PGE Projektowi Warszawa. Do seniorskiej ekipy włączeni zostali wychowanek Tymoteusz Lenik oraz Kamil Kwasowski.

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Ostatnie dwa sezony Kaczmarek spędził w Jastrzębskim Węglu, z którym sięgnął między innymi po TAURON Puchar Polski. W barwach tej ekipy wystąpił łącznie w 66 spotkaniach ligowych, zdobywając 801 punktów. Wcześniej, w latach 2018-2024, reprezentował ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. W tym okresie wywalczył trzy tytuły mistrza PlusLigi i cztery krajowe puchary, a także trzykrotnie triumfował w siatkarskiej Lidze Mistrzów.

Wraz z reprezentacją Polski 32-latek zdobywał między innymi medale mistrzostw świata, triumfował w mistrzostwach Europy i Lidze Narodów, a w 2024 roku w Paryżu wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie.

- Łukasz Kaczmarek to zawodnik o ogromnym doświadczeniu, znakomitych umiejętnościach i imponującym dorobku zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Wierzę, że będzie jednym z liderów naszej drużyny, a jego jakość sportowa, profesjonalizm i charakter pomogą nam skutecznie rywalizować o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie - powiedział Piotr Maciąg, Prezes Asseco Resovii Rzeszów.

Niektóre trafienia zmieniają wynik. To jest jedno z nich 🎯



Łukasz Kaczmarek zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów 🫡 pic.twitter.com/ONm4PXDFpm — Asseco Resovia (@AssecoResovia) July 27, 2026

ŁO, Polsat Sport