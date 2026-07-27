"Inna strategia się opłaciła". Polak zabrał głos po wielkim triumfie

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Po starcie z pole position Milan Pawelec wygrał oba wyścigi czwartej rundy motocyklowych mistrzostw Europy Moto2 na francuskim torze Magny-Cours. Obrońca tytułu powiększył dzięki temu swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. 

Motocyklista w kasku i kombinezonie jedzie po torze wyścigowym.
fot. materiały prasowe
Milan Pawelec

Jedyny Polak w stawce rozpoczął weekend we Francji od wywalczenia pierwszego pola startowego do obu wyścigów podczas sobotnich kwalifikacji, a następnie zdominował niedzielną rywalizację. 

 

Po siedmiu tegorocznych wyścigach 19-latek z Nowego Tomyśla prowadzi w tabeli z przewagą 16 punktów nad wiceliderem, mając na swoim koncie aż pięć wygranych. 

 

Kolejna runda mistrzostw Europy Moto2 odbędzie się po wakacyjnej przerwie, w pierwszy weekend września w Walencji, gdzie rok temu Pawelec zakończył debiutancki sezon w klasie Moto2 widowiskowo sięgając po tytuł mistrza Europy. 

 

- To był dla nas wymarzony weekend – mówi Milan Pawelec. – Już od piątkowych treningów wiedzieliśmy, że mamy tempo, aby walczyć w czołówce i potwierdziliśmy to sięgając w sobotę po moje pierwsze pole position w tym sezonie. Oba niedzielne wyścigi były bardzo szybkie i wymagające, choć miały zupełnie inny przebieg. W pierwszym wyścigu próbowałem odskoczyć, ale za mocno zużyłem opony i musiałem mocno walczyć na finiszu. Wykorzystałem błąd rywala na przedostatnim okrążeniu i minąłem linię mety na pierwszej pozycji. Moja strategia na drugi wyścig była zupełnie inna i opłaciła się. Czekałem z atakiem do przedostatniego okrążenia, zarządzałem oponami i na finiszu byłem w stanie odskoczyć w drodze po drugie zwycięstwo. Dwie wygrane jednego dnia to coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo dziękuję całemu zespołowi AGR, a także wszystkim moim sponsorom, z firmą ORLEN na czele. Bardzo dziękuję także niesamowitym polskim kibicom, na których wsparcie zawsze mogę liczyć. Polska górą! - dodaje.

Informacja Prasowa
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INNEMOTO
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