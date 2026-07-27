"Inna strategia się opłaciła". Polak zabrał głos po wielkim triumfie

Jedyny Polak w stawce rozpoczął weekend we Francji od wywalczenia pierwszego pola startowego do obu wyścigów podczas sobotnich kwalifikacji, a następnie zdominował niedzielną rywalizację.

Po siedmiu tegorocznych wyścigach 19-latek z Nowego Tomyśla prowadzi w tabeli z przewagą 16 punktów nad wiceliderem, mając na swoim koncie aż pięć wygranych.

Kolejna runda mistrzostw Europy Moto2 odbędzie się po wakacyjnej przerwie, w pierwszy weekend września w Walencji, gdzie rok temu Pawelec zakończył debiutancki sezon w klasie Moto2 widowiskowo sięgając po tytuł mistrza Europy.

- To był dla nas wymarzony weekend – mówi Milan Pawelec. – Już od piątkowych treningów wiedzieliśmy, że mamy tempo, aby walczyć w czołówce i potwierdziliśmy to sięgając w sobotę po moje pierwsze pole position w tym sezonie. Oba niedzielne wyścigi były bardzo szybkie i wymagające, choć miały zupełnie inny przebieg. W pierwszym wyścigu próbowałem odskoczyć, ale za mocno zużyłem opony i musiałem mocno walczyć na finiszu. Wykorzystałem błąd rywala na przedostatnim okrążeniu i minąłem linię mety na pierwszej pozycji. Moja strategia na drugi wyścig była zupełnie inna i opłaciła się. Czekałem z atakiem do przedostatniego okrążenia, zarządzałem oponami i na finiszu byłem w stanie odskoczyć w drodze po drugie zwycięstwo. Dwie wygrane jednego dnia to coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo dziękuję całemu zespołowi AGR, a także wszystkim moim sponsorom, z firmą ORLEN na czele. Bardzo dziękuję także niesamowitym polskim kibicom, na których wsparcie zawsze mogę liczyć. Polska górą! - dodaje.

Informacja Prasowa