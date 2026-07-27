Ivi Lopez znalazł nowy klub. To tam zagra w kolejnym sezonie

Piłka nożna

Ivi Lopez po dwóch miesiącach spekulacji wreszcie znalazł nowy klub. Hiszpański ofensywny pomocnik, który odszedł z Rakowa Częstochowa, na zasadzie wolnego transferu zasilił szeregi greckiego Iraklisu.

Piłkarz w ciemnej koszulce z numerem 10, w białych spodenkach i czarnych getrach, drybluje piłkę na zielonej murawie stadionu.
fot. CyfraSport
Ivi Lopez opuścił Raków Częstochowa i przeniósł się do greckiego Iraklisu

- Ważny do 30 czerwca kontrakt z Ivim Lopezem nie zostanie przedłużony – taki komunikat opublikował Raków Częstochowa na swojej stronie internetowej 19 maja 2026 roku. Tym samym było jasne, że Hiszpan opuści Częstochowę po latach sukcesów. W trakcie swojej przygody z Rakowem Ivi musiał też przechodzić trudne chwile, po tym jak na długo z gry wyłączyła go kontuzja kolana.

 

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Przez ponad 2 miesiące trwały spekulacje dotyczące nowego klubu Hiszpana. Możliwe było nawet pozostanie Lopeza w Polsce, ale brakowało konkretów. Ostatecznie 32-latek kompletnie zmienił region Europy i przeniósł się na Półwysep Bałkański.

 

Nowym pracodawcą byłej gwiazdy Rakowa został FC Iraklis, który pochwalił się zdjęciem z momentu podpisania kontraktu przez ofensywnego pomocnika. Grecy wykorzystali fakt, że Ivi był wolnym zawodnikiem i zaproponowali mu najlepsze warunki finansowe. - Jest piłkarzem, który notował wielkie występy w najwyższych ligach Hiszpanii i Polski, gdzie spędził najlepsze lata swojej kariery - napisano w mediach społecznościowych klubu.

 

Iraklis jest beniaminkiem greckiej ekstraklasy. Transfer Lopeza to kolejny taki ruch na długiej liście nowych graczy klubu z Salonik. Wcześniej do zespołu trafili m. in. Jakub Hromada, Elvir Koljić czy Dani Muñoz.

 

Ivi Lopez był najlepszym zawodnikiem PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2021/2022.

psl, Polsat Sport
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EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
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