Jest nowy ranking ATP. Polacy spadli w zestawieniu
Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu spadł z 70. na 71. miejsce w rankingu tenisistów, a Kamil Majchrzak przesunął się z 71. na 72. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner, przed Niemcem Alexandrem Zverevem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem.
Polacy spadli w zestawieniu ATP
W czołowej dziesiątce doszło do kilku zmian. Na stracie punktów przez rywali skorzystał Serb Novak Djoković. Awansował na piąte z siódmego miejsca, mimo że nie grał w minionym tygodniu w żadnym turnieju.
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Rosjanin Daniił Miedwiediew zamienił ósmą pozycję na siódmą.
Z piątej na szóstą lokatę spadł Australijczyk Alex de Minaur, a z szóstej na ósmą Amerykanin Ben Shelton.Przejdź na Polsatsport.pl
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