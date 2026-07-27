Jest nowy ranking ATP. Polacy spadli w zestawieniu

W czołowej dziesiątce doszło do kilku zmian. Na stracie punktów przez rywali skorzystał Serb Novak Djoković. Awansował na piąte z siódmego miejsca, mimo że nie grał w minionym tygodniu w żadnym turnieju.

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Rosjanin Daniił Miedwiediew zamienił ósmą pozycję na siódmą.

Z piątej na szóstą lokatę spadł Australijczyk Alex de Minaur, a z szóstej na ósmą Amerykanin Ben Shelton.

PAP