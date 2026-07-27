Jest nowy ranking ATP. Polacy spadli w zestawieniu

Tenis

Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu spadł z 70. na 71. miejsce w rankingu tenisistów, a Kamil Majchrzak przesunął się z 71. na 72. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner, przed Niemcem Alexandrem Zverevem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Mężczyzna w białej koszulce i czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową i unosi prawą dłoń w geście pozdrowienia.
fot. PAP/EPA
Polacy spadli w zestawieniu ATP

W czołowej dziesiątce doszło do kilku zmian. Na stracie punktów przez rywali skorzystał Serb Novak Djoković. Awansował na piąte z siódmego miejsca, mimo że nie grał w minionym tygodniu w żadnym turnieju.

 

ZOBACZ TAKŻE: Van Assche wygrał turniej w Estoril. Pierwszy tytuł w karierze

 

Rosjanin Daniił Miedwiediew zamienił ósmą pozycję na siódmą.

 

Z piątej na szóstą lokatę spadł Australijczyk Alex de Minaur, a z szóstej na ósmą Amerykanin Ben Shelton.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ATP Waszyngton: Majchrzak vs Tommy Paul. Kamil wygra?
RANKING ATPTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 