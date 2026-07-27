Nie jest to pierwsze spotkanie między tymi tenisistami. Zawodnicy spotkali się już dwukrotnie. Pierwszy raz zagrali przeciwko sobie w 2018 roku w ramach Charlottesville Challenger tour i w tamtym spotkaniu górą był Amerykanin, który zwyciężył 2:0. Ich drugi pojedynek odbył się w 2019 roku, podczas kwalifikacji w Atlancie. Polak zrewanżował się wówczas Amerykaninowi, triumfując 2:0.

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Dla Majchrzaka będzie to pierwszy występ po Wimbledonie. Polak podczas londyńskiego turnieju odpadł w drugiej rundzie z Amerykaninem Zacharym Svajdą. Tommy Paul w niedawnym turnieju Wielkiego Szlema zaszedł dalej od Majchrzaka, bo do trzeciej rundy. Ostatecznie przegrał z innym polskim tenisistą, Hubertem Hurkaczem.

Impreza w Waszyngtonie jest turniejem rangi ATP 500. Takie imprezy plasują się tuż pod turniejami ATP Masters 1000 oraz Wielkim Szlemem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Tommy Paul na Polsatsport.pl.

Antoni Bednarczyk