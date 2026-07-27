Kto partnerem Igi Świątek?! Polka zgłoszona do miksta w US Open
Iga Świątek i Casper Ruud znaleźli się na liście zgłoszeń do mikstowej rywalizacji w US Open. Polsko-norweska para przed rokiem dotarła do finału. Podobnie, jak w zeszłym sezonie, turniej gry mieszanej będzie głównym wydarzeniem tzw. Fan Week.
Ubiegłoroczny turniej miksta w US Open był pierwszym odbywającym się w nowym formacie. Zmagania odbywały się w tygodniu poprzedzającym główną imprezę singlową, a udział w nich wzięli przede wszystkim najlepsi singliści.
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W tym sezonie dojdzie do powtórki. Gra mieszana w Nowym Jorku ponownie będzie głównym wydarzeniem tzw. Fan Week. Zawodnicy powalczą o tytuł w dniach 24-26 sierpnia.
Póki co, nie wiadomo jeszcze, kto zagra na Flushing Meadows. Zapisy zostaną zamknięte 17 sierpnia i wtedy sześć dwójek z najwyższym łącznym rankingiem singlowym bezpośrednio wejdzie do turnieju.
Kolejne osiem par otrzyma dzikie karty. Organizatorzy kierować się będą zarówno poziomem sportowym, jak i atrakcyjnością medialną tenisistów. Ostatnie miejsca przypadną dwóm najlepszym duetom z ośmiozespołowych kwalifikacji, które zadebiutują w tym roku.
Teraz pojawiła się lista zgłoszeń do miksta w US Open. Znalazła się na niej Iga Świątek, której partnerem ma być Casper Ruud. W 2025 Polka i Norweg dotarli aż do finału, gdzie ulegli jednak Włochom Sarze Errani i Andrei Vavassoriemu.
W zestawieniu nie brakuje ciekawych par. Mowa między innymi o Arynie Sabalence i Serbie Novaku Djokoviciu czy Kazaszce Jelenie Rybakinie i Amerykaninie Taylorze Fritzu. Są też obrońcy tytułu - Errani/Vavassori.
Pełna lista zgłoszeń do gry mieszanej w US Open 2026:
Aryna Sabalenka / Novak Djokovic (Serbia)
Elena Rybakina (Kazachstan) / Taylor Fritz (Stany Zjednoczone)
Mirra Andreeva / Andrey Rublev
Iga Świątek (Polska) / Casper Ruud (Norwegia)
Belinda Bencic (Szwajcaria) / Flavio Cobolli (Włochy)
Diana Shnaider / Daniil Medvedev
Amanda Anisimova (Stany Zjednoczone) / Learner Tien (Stany Zjednoczone)
Alexandra Eala (Filipiny) / Félix Auger-Aliassime (Kanada)
Leylah Fernandez (Kanada) / Frances Tiafoe (Stany Zjednoczone)
Taylor Townsend (Stany Zjednoczone) / Alexander Zverev (Niemcy)
Elena-Gabriela Ruse (Rumunia) / Nuno Borges (Portugalia)
Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) / Jack Draper (Wielka Brytania)
Naomi Osaka (Japonia) / Kei Nishikori (Japonia)
Sara Errani (Włochy) / Andrea Vavassori (Włochy)
Katerina Siniakova (Czechy) / Henry Patten (Wielka Brytania)
Peyton Stearns (Stany Zjednoczone) / Preston Stearns (Stany Zjednoczone)Przejdź na Polsatsport.pl