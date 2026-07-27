Kto partnerem Igi Świątek?! Polka zgłoszona do miksta w US Open

Ubiegłoroczny turniej miksta w US Open był pierwszym odbywającym się w nowym formacie. Zmagania odbywały się w tygodniu poprzedzającym główną imprezę singlową, a udział w nich wzięli przede wszystkim najlepsi singliści.

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W tym sezonie dojdzie do powtórki. Gra mieszana w Nowym Jorku ponownie będzie głównym wydarzeniem tzw. Fan Week. Zawodnicy powalczą o tytuł w dniach 24-26 sierpnia.

Póki co, nie wiadomo jeszcze, kto zagra na Flushing Meadows. Zapisy zostaną zamknięte 17 sierpnia i wtedy sześć dwójek z najwyższym łącznym rankingiem singlowym bezpośrednio wejdzie do turnieju.

Kolejne osiem par otrzyma dzikie karty. Organizatorzy kierować się będą zarówno poziomem sportowym, jak i atrakcyjnością medialną tenisistów. Ostatnie miejsca przypadną dwóm najlepszym duetom z ośmiozespołowych kwalifikacji, które zadebiutują w tym roku.

Teraz pojawiła się lista zgłoszeń do miksta w US Open. Znalazła się na niej Iga Świątek, której partnerem ma być Casper Ruud. W 2025 Polka i Norweg dotarli aż do finału, gdzie ulegli jednak Włochom Sarze Errani i Andrei Vavassoriemu.

W zestawieniu nie brakuje ciekawych par. Mowa między innymi o Arynie Sabalence i Serbie Novaku Djokoviciu czy Kazaszce Jelenie Rybakinie i Amerykaninie Taylorze Fritzu. Są też obrońcy tytułu - Errani/Vavassori.

Pełna lista zgłoszeń do gry mieszanej w US Open 2026:

Aryna Sabalenka / Novak Djokovic (Serbia)

Elena Rybakina (Kazachstan) / Taylor Fritz (Stany Zjednoczone)

Mirra Andreeva / Andrey Rublev

Iga Świątek (Polska) / Casper Ruud (Norwegia)

Belinda Bencic (Szwajcaria) / Flavio Cobolli (Włochy)

Diana Shnaider / Daniil Medvedev

Amanda Anisimova (Stany Zjednoczone) / Learner Tien (Stany Zjednoczone)

Alexandra Eala (Filipiny) / Félix Auger-Aliassime (Kanada)

Leylah Fernandez (Kanada) / Frances Tiafoe (Stany Zjednoczone)

Taylor Townsend (Stany Zjednoczone) / Alexander Zverev (Niemcy)

Elena-Gabriela Ruse (Rumunia) / Nuno Borges (Portugalia)

Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) / Jack Draper (Wielka Brytania)

Naomi Osaka (Japonia) / Kei Nishikori (Japonia)

Sara Errani (Włochy) / Andrea Vavassori (Włochy)

Katerina Siniakova (Czechy) / Henry Patten (Wielka Brytania)

Peyton Stearns (Stany Zjednoczone) / Preston Stearns (Stany Zjednoczone)

Polsat Sport